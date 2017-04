Vreme schimbătoare la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la Constanța, vreme schimbătoare; o zi cald, o zi mai rece, cu ploi. Astfel, prima zi a săptămânii, luni, 10 aprilie, aduce soare și nori, cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 16 grade C, iar minimele vor fi între 3 și 8 grade C. Marți, 11 aprilie, meteorologii anunță vreme în ușoară încălzire la malul Mării Negre. Astfel, temperaturile maxime vor urca până la 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 8 grade C. Miercuri, 12 aprilie, se va răci și sunt anunțate și precipitații; maximele vor fi cuprinse în intervalul 12 și 15 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C.