Vreme splendidă de toamnă

Dacă plănuiți să plecați într-o lungă plimbare în natură, acum e momentul. Vom avea zile superbe de toamnă și în continuare, cu soare și fără niciun strop de ploaie, iar culorile toamnei vă vor înveseli, cu siguranță, pe loc. Joi, 12 noiembrie, vom avea în Dobrogea temperaturi nefiresc de mari pentru data din calendar, care vor ajunge chiar și la 20 de grade Celsius, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Norii vor fi rari, așa că merită să ieșiți în natură. Zilele următoare, vremea nu se va schimba semnificativ, cu toate că se mai răcește puțin. Vineri, 13 noiembrie, vor fi maxime cuprinse între 14 și 19 grade C și minime între 7 și 10 grade C. Soarele va fi sus pe cer. Abia de sâmbătă, 14 noiembrie, norii se mai înmulțesc. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 18 grade C.