Vreme urâtă până miercuri!

Vremea frumoasă de zilele trecute a rămas o amintire, cel puțin deocamdată. Dacă săptămâna trecută a fost vreme de plajă, iar mulți constănțeni și turiști s-au afișat în costume de baie și s-au aventurat în apa mării, meteorologii au anunțat că până miercuri, 22 aprilie, la ora 18.00, vom avea parte de vreme rece, cu ploi și vânt. Potrivit unei informări trimise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în sud-estul ţării va ploua, iar în nord şi centru vor fi precipitaţii mixte. În Constanța, dar și în alte județe din țară, vântul va fi nervos și va avea intensificări, care vor depăşi la rafală viteze de 55 - 65 de kilometri pe oră. Totodată, în cursul nopţilor şi al dimineţilor se va produce brumă, local în regiunile nordice şi centrale, în zona subcarpatică şi izolat în restul teritoriului. Nici temperaturile nu mai trec de 16 grade Celsius. Astăzi, în Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade C, iar cele minime între 4 și 6 grade C. Mâine, temperaturile mai scad cu câteva grade, așa că maximele se vor situa între 9 și 12 grade C, iar minimele între 2 și 4 grade C. Miercuri vor fi unele înnorări și vor fi șanse de ploaie. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 12 grade C, iar minimele între 2 și 5 grade C.