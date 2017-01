Vremea bună a transformat faleza Cazinoului în furnicar

A fost vreme ca de început de primăvară weekend-ul trecut, la Constanţa. Duminică, 11 ianuarie, în jurul prânzului, frigul a fost înlocuit cu razele soarelui, mercurul din termometre arătând peste 12 grade Celsius. Când au văzut atmosfera primăvăratică, numeroși constănțeni au ieșit din case. Mai ceva ca într-o zi de sărbătoare, faleza Cazinoului a devenit în scurt timp neîncăpătoare pentru numărul mare de constănțeni care au ieșit la plimbare. Însă cei mai bucuroși au fost copiii, care au scăpat de căciuli și mănuși. Au scos la aer trotinete, role și mingi de fotbal, ca într-o veritabilă zi de primăvară. Și, parcă interpretat dinadins pentru a întregi peisajul de pe faleză, cântecul unei viori i-a încântat pe trecători. ”Fiecare îmi dă cât are, dacă vrea. Eu cânt și de plăcere, nu doar pentru bani”, a spus bătrânul, pasionat de vioară de zeci de ani. Constănțenii care nu au văzut faleza renovată au rămas plăcut surprinși de modificări. ”Este foarte frumos. Așa da. Te plimbi de drag. Așteptăm să vedem și Cazinoul renovat și zona de aici este ca nouă. Felicitări celor care au muncit”, a spus un constănțean. Și plaja din stațiunea Mamaia a fost plină. Cele 12 grade C care au încălzit nisipul au fost un motiv suficient de plimbare pentru toți cei care așteptau un semn de primăvară. De bucurie că vremea este frumoasă, oamenii au profitat din plin de aerul curat și de razele soarelui, au admirat marea și au făcut fotografii. Paul este un tânăr din Tulcea, pasionat de fotografie, care a venit la mare împreună cu soția și copilul. ”De cum am văzut ce vreme frumoasă este azi (duminică, 11 ianuarie - n.r.), i-am propus soției să ne urcăm în mașină și să alegem destinația Constanța. În felul acesta s-au bucurat și ei de vremea frumoasă, iar eu am realizat fotografii superbe în care am surprins felul în care se reflectă razele soarelui în mare”, a spus tânărul fotograf. Și a meritat efortul, pentru un soare atât de generos.

VREMEA ȚINE CU NOI ȘI ÎN CONTINUARE

Reprezentanți ai Centrului Meteorologic Regional Dobrogea anunţă că şi în zilele următoare temperaturile rămân ridicate, apropiate de cele normale pentru această perioadă din an. Astăzi, chiar dacă vremea se va răci faţă de ziua precedentă, se va ameliora ca aspect. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade C, iar cele minime între -6 şi 0 grade C. Cerul va fi mai mult noros la început, însă se va degaja treptat. În primele ore, pe arii extinse va mai ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la începutul intervalului. Și mâine vremea va fi frumoasă, apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade C, iar cele minime între -5 şi 2 grade C.