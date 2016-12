Vremea extremelor. Surprize de la meteorologi!

După mai multe zile în care ne-am aflat sub cod galben de ploi, vânt și temperaturi scăzute, meteorologii vin cu vești bune și ne anunță că vremea se ameliorează în Dobrogea. Până joi, 15 octombrie, vom mai avea de îndurat o vreme mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an, după care vremea se va încălzi apreciabil, astfel că vom avea chiar și 19 grade Celsius. Marți, 13 octombrie, vremea se va ameliora din punctul de vedere al precipitaţiilor, dar va continua să se răcească, potrivit specilaiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua, când pe arii restrânse va mai ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C, iar noaptea vor fi condiţii de ceaţă. Miercuri, 14 octombrie, deşi valorile termice vor creşte uşor, vremea se menţine rece pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 15 grade C, iar cele minime între 4 şi 10 grade C. Joi, 15 octombrie, vremea va continua să se încălzeasă ușor. Cerul va fi variabil, temporar mai noros la începutul şi sfârşitul intervalului, când pe arii restrânse va fi ceaţă, posibil asociată cu burniţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 16 grade C. Vineri, 16 octombrie, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 17 grade C. Și săptămâna viitoare, spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie, vremea se va încălzi, urmând a se înregistra valori medii de 16 - 19 grade Celsius ziua şi 8 - 12 grade C noaptea.