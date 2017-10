Vremea face ravagii în tot Sud-Estul Europei! Când revine vremea caldă

Ploile vor continua în următoarele zile, însă vor scădea în intensitate, iar vântul se va mai domoli. Din fericire, vremea ne va mai da o mostră de toamnă caldă în cursul acestei săptămâni.

PROGNOZA METEO MIERCURI: Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar regimul termic va fi mai scăzut decât cel specific acestei date. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, dar numai pe arii restrânse vor fi ploi slabe, ziua în regiunile sudice și sud-vestice, iar noaptea în extremitatea nordică a teritoriului. În zona montană, izolat se vor semnala precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, iar în prima parte a intervalului și în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 7 grade.

În Bucureşti, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va fi rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, când doar trecător vor mai fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.

COD ROŞU DE PRECIPITAŢII ÎN SERBIA ŞI PORTOCALIU ÎN BULGARIA

În centrul Bulgariei, sudul Italiei și o parte din Grecia a fost emis cod portocaliu de precipitații și vânt puternic. Aici cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litrii pe metrul pătrat. Începând de miercuri, avertizările vor fi ridicate în cea mai mare parte a sud-estului Europei, rămânând doar sud-estul Bulgariei și coasta Croației sub cod portocaliu și Macedonia sub cod galben. Sistemul de alertă meteo la nivel european arată că zilele acestea frontul atmosferic care a adus cantități importante de precipitații în România a afectat o parte din centrul Europei și țările balcanice. În Serbia a fost emis cod roșu de precipitații, în următoarele 12 ore fiind prognozată o cantitate de 40 de l/m². Ploile vor produce inundații care vor afecta producția agricolă și vor crea probleme în trafic. În zona muntoasă precipitațiile pot fi sub formă de ninsoare. Potrivit sistemului european de alertare pentru vreme extremă, cantitatea de precipitații din această zonă ar putea pune în pericol viața oamenilor și a animalelor.

În Croația, pe coasta vestică, a fost emis cod roșu de vânt puternic cu o viteză care poate ajunge la 120 km / h). Condițiile meteo în Dalmația sunt periculoasă, iar meteorologii atenționează populația să stea cât pot de mult în casă și marinarii să nu iasă pe mare cu ambarcațiuni. Pentru această zonă a fost emisă atenționare privind existența unui risc mare de producere a pagubelor materiale și de distrugere a infrastructurii costiere, scrie liberatatea.ro.