Vremea îi surprinde plăcut pe îndrăgostiți

În calendar încă este iarnă, dar dacă ieși afară e primăvară în toată regula. Și în perioada următoare vor fi temperaturi potrivite mai degrabă pentru luna martie, nicidecum pentru jumătatea lui februarie. Astfel, vremea va intra într-un proces de încălzire și vom avea 17 grade Celsius în Dobrogea, chiar de Valentine's Day. Vineri, 12 februarie, cerul va fi variabil și este posibil să plouă, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Maximele vor fi cuprinse între 7 și 9 grade C, iar minimele între 1 și 5 grade C. Sâmbătă, 13 februarie, cerul va fi înnorat și s-ar putea să avem parte de ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 5 și 7 grade C. Duminică, 14 februarie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C.