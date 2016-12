Vremea în weekend

După mai multe zile caniculare, în care în toată România s-au înregistrat temperaturi extreme, în sfârșit vremea se răcorește. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în weekend vom avea parte de vreme însorită în Dobrogea. Din când în când își vor face apariția și norii. Sâmbătă, 11 iulie, temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade C, iar cele minime între 16 și 20 de grade C. Duminică, 12 iulie, va fi o zi frumoasă, numai bună de plajă. Maximele se vor situa între 25 și 28 de grade C, iar minimele între 14 și 20 de grade C.