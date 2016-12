Vremea mohorâtă aduce ploi, vânt și ninsori

Vremea va fi urâtă în aproape toată țara, va ploua mult, iar în 14 judeţe din centrul ţării meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori, valabilă până miercuri, 25 noiembrie, la ora 14.00. Avertizarea cod galben a fost emisă pentru judeţele Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Bacău, Vrancea şi pentru unele zone din Neamţ, Mureş, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Gorj. În această perioadă va ninge în zona de munte, iar în Carpaţii Meridionali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali se va depune strat de zăpadă, local mai consistent. Treptat, vor predomina ninsorile şi în estul, şi sudul Transilvaniei, precum şi în Subcarpaţii Moldovei.

Cu toate că ninsorile ocolesc Dobrogea, ar fi bine să știți că vremea urâtă se instalează și la noi, cu ploi serioase. În sudul şi sud-estul ţării se vor cumula cantităţi de apă ce pot atinge pe arii restrânse 15- 20 de litri pe metru pătrat. Precipitaţii, local mai abundente, se vor semnala şi pe parcursul zilelor următoare. Miercuri, 25 noiembrie, apar înnorări în Dobrogea. Pe arii extinse va ploua, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe timpul nopții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius, iar cele minime între 5 și 10 grade C. Joi, 26 noiembrie, vremea se va menține mohorâtă. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua, când pe arii extinse va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade C, iar cele minime între 3 și 8 grade C. Vineri, 27 noiembrie, vremea se va răci și mai tare. Cerul va fi noros și pe arii extinse va ploua, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, mai ales noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C, iar cele minime între 2 și 8 grade C.