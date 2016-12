Vremea rămâne caldă pentru această perioadă

Regimul termic va rămâne, în ţară, unul neobişnuit de cald pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce nu vor scădea sub 4 grade Celsius, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) valabilă pentru intervalul 13-26 ianuarie 2014. De asemenea, meteorologii menţionează că, în majoritatea regiunilor, precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, dar şi mixte, şi îşi vor face apariţia sporadic după 15 ianuarie. În Dobrogea, în tot intervalul de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. La jumătatea primei săptămâni şi, din nou, în jurul datei de 21 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi de 9 - 10 grade. În perioada 17 - 19 ianuarie, dar şi la finalul intervalului, vremea va fi mai rece, dar nici atunci mediile diurne nu vor coborî sub 4 grade. Mediile regionale ale valorilor minime vor fi negative doar în primele şi în ultimele dimineţi ale perioadei. Din 16 ianuarie, trecător vor fi posibile precipitaţii mai ales sub formă de ploaie slabă. La munte, până la jumătatea săptămânii viitoare, mediile temperaturilor maxime vor fi pozitive şi se vor situa între 2 şi 4 grade, apoi vor începe să scadă sub zero grade. Media minimelor nocturne se va menţine negativă în ambele săptămâni, iar cele mai reci nopţi vor fi la începutul şi la finalul intervalului de prognoză. Trecător, vor fi precipitaţii mixte, iar spre final mai ales sub formă de ninsoare. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 13 - 26 ianuarie 2014, are la bază datele provenite de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată din Reading, Anglia.