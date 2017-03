Vremea se răceşte accentuat şi revin ploile în România

Meteorologii anunţă că vremea se va răci accentuat, în zilele următoare, ploile făcându-şi din nou apariţia în mai multe zone.

SÂMBĂTĂ,25 MARTIE. Vremea se va răci accentuat în majoritatea zonelor. În cursul zilei cerul va fi variabil în vest şi nord-vest, dar cu înnorări persistente în rest, iar local în centrul și sud-estul țării, va ploua slab. Noaptea nebulozitatea va fi în extindere şi vor cadea precipitaţii mixte în regiunile nordice şi ploi în est şi centru şi izolat în restul teritoriului. La munte precipitațiile, în general slabe, vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe timpul zilei pe crestele montane și local în regiunile sudice și sud-estice, precum și în cele din extremitatea de vest a ţării.Temperaturile maxime se vor încadra între 7...8 grade in estul Transilvaniei și 17...18 grade în sudul Banatului și în vestul Olteniei; minimele termice vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. În Bucureşti, vremea se va răci accentuat, astfel maximele vor fi in jur de 11 grade. Cerul va fi noros şi trecător, îndeosebi noaptea, va ploua slab. Mai ales în prima parte a zilei vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Minima termică va fi de 5...6 grade.

DUMINICA, 26 MARTIE. Vremea va continua să se răcească uşor, astfel încât regimul termic va fi caracterizat de valori mai scăzute decât cele normale pentru ultima decadă a lunii martie. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade in depresiuni și 14 grade in sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade. Peste zi vor fi înnorări și în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, pe arii restrânse moderate cantitativ. În nord și în centru acestea vor fi mixte, la munte mai ales ninsori, iar în restul teritoriului va ploua. În cursul nopţii aria de nebulozitate şi precipitaţii va fi în restrângere către sud şi est, în timp ce în regiunile intracarpatice spre sfârşitul intervalului, local se va produce brumă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în majoritatea zonelor, viteze mai mari urmând a se înregistra pe crestele montane. La Bucureşti, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice mai scăzute decât cele normale in aceasta perioada. Temporar va ploua, iar vântul va avea ceva intensificari. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade.