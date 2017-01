Vremea se răcește și revin ploile

Gata cu vremea frumoasă! După ce marți, 16 februarie, s-au înregistrat temperaturi-record în România, care ne-au făcut să trecem la garderoba de primăvară, de miercuri, 17 februarie, meteorologii au anunțat că vremea se va răci. Miercuri, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea. Maximele se vor situa între 7 și 12 grade Celsius, iar minimele între 2 și 6 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de meteorologie (ANM). De joi, 18 februarie, vremea va deveni mohorâtă. Cerul va fi înnorat, iar maxima nu va mai depăși 10 grade Celsius. Cu toate acestea, nu se vor înregistra temperaturi sub zero grade C. Vineri, 19 februarie, este posibil să plouă. Temperaturile vor continua să scadă. Vor fi maxime cuprinse între 6 și 9 grade C și minime între 1 și 5 grade C.