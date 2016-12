Vremea se schimbă radical!

Vremea rămâne capricioasă în următoarele zile, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 18 aprilie, vremea va fi în general instabilă şi se va răci față de zilele trecute, în Dobrogea. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse va ploua. Ploile vor fi în general moderate, sub formă de aversă, şi posibil vor fi însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu rafale de peste 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 19 grade C, iar cele minime între 5 şi 10 grade C. Duminică, 19 aprilie, vremea va fi relativ normală termic. Vântul va sufla moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 15 grade C, iar cele minime între 3 şi 6 grade C. Luni, 20 aprilie, vremea va fi schimbătoare ca aspect, rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult noros după-amiaza şi noaptea, când pe arii restrânse va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 15 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C.