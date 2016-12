Vremea se schimbă radical. Cum va fi în următoarele două săptămâni

Dacă în ultimele zile ne-am bucurat de vreme frumoasă, meteorologii ne dau vești proaste și ne anunță că în curând va fi mai frig decât în mod normal în Dobrogea, potrivit estimării evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 8 - 20 noiembrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în primele zile, regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele climatologic specifice acestei perioade din an, respectiv medii de 14 - 16 grade Celsius la cele diurne şi 6 - 10 grade C la cele nocturne. Scăderea bruscă de temperatură ce se va resimţi din data de 10 noiembrie va determina o vreme mai rece decât normal, cu maxime de 7 - 9 grade C şi minime de 3 - 6 grade C. Pentru săptămâna viitoare sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa peste cele obişnuite ale perioadei, cu valori mediate pe regiune de 10 - 14 grade C. Probabilitatea pentru ploi se va menţine ridicată în special în această săptămână, când vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate.