Vremea se schimbă radical

Meteorologii anunță ploi în Dobrogea, care însă nu vor ține mai mult de două zile. Astfel, deși până miercuri, 29 iunie, la ora 11 este valabilă la Constanța o avertizare meteo de cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantităţi de apă însemnate, căldura va pune din nou stăpânire în scurt timp peste sud-estul țării, spun reprezentanții Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Miercuri, 29 iunie, vremea se menţine în general instabilă şi se va răci. Cerul va fi temporar noros. Ziua şi în prima parte a nopţii, pe arii extinse vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi va fi grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări ce pot lua aspect de vijelie în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 27 de grade Celsius, iar cele minime între 18 şi 22 de grade C. Joi, 30 iunie, vremea se încălzi. Cerul va fi variabil şi doar pe litoral vor mai fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 şi 31 de grade C, iar cele minime între 18 şi 23 de grade C. Vineri, 1 iulie, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a Dobrogei. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 şi 33 de grade C, iar cele minime între 19 şi 24 de grade C. Sâmbătă, 2 iulie, vremea va fi călduroasă în zona continentală. Cerul va fi variabil, temperaturile maxime fiind cuprinse între 27 şi 32 de grade C, iar cele minime între 19 şi 24 de grade C.