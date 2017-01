Vremea se schimbă radical. Vezi cum vor fi zilele următoare!

După mai multe zile în care canicula a pus stăpânire pe sud-estul țării, începând din această săptămână scad temperaturile şi revin ploile, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Luni, 18 iulie, vom avea parte de ploi însoțite de descărcări electrice în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, iar minimele între 16 și 19 grade C. Marți, 19 iulie, temperaturile vor continua să scadă, iar ploile nu vor conteni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade C, iar cele minime între 15 și 19 grade C. Miercuri, 20 iulie, maxima zilei nu va mai depăși 27 de grade C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat.