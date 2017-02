Vremea va continua să se încălzească!

Temperatura aerului va fi în creștere în următoarele două săptămâni, valorile medii diurne urmând să atingă 12 grade C în Muntenia și 13 grade C în Oltenia, în timp ce precipitațiile, mai ales sub formă de ploaie, vor fi prezente în majoritatea zonelor începând din 20 februarie, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 14 - 26 februarie 2017, publicată luni, 13 februarie. În Dobrogea, vremea va intra într-un proces de încălzire începând cu 15 februarie, urmând ca valorile medii ale temperaturilor maxime să crească de la 0 - 3 grade C până la 8 - 10 grade C spre sfârșitul primei săptămâni. Minimele nocturne vor crește, în medie, de la -10 la -8 grade C la început spre -5 și -2 grade C în intervalul 15 - 17 februarie, iar ulterior procesul de încălzire va continua, astfel că vor fi valori medii termice nocturne între -2 și zero grade, în zilele de 17 și 18 februarie, respectiv între două și patru grade Celsius, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor slabe cantitativ, mai ales ploi, va fi relativ ridicată în cea de-a doua săptămână, în special în intervalul 20 - 22 februarie.

La munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața în majoritatea masivelor montane la începutul intervalului, apoi va intra într-un proces de încălzire începând cu 15 februarie. Valorile medii ale temperaturilor maxime vor crește de la un grad Celsius, de la mijlocul primei săptămâni, până la 2 - 3 grade C, spre sfârșitul intervalului, iar cele minime de la -8 grade, până la valori medii în jur de -4 grade C, spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni. În intervalul 18 - 26 februarie, probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată.