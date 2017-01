Vremea va fi bună, vom avea mâncare…

Anul 2010 ni l-a adus ca ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe Valeriu Tabără, care s-a făcut remarcat, de la început, prin declaraţiile sale memorabile. Întâi a spus că e logic şi de bun simţ să crească preţurile, revenind imediat şi spunând că o eventuală majorare a preţurilor este neavenită. Ulterior, a recunoscut că agricultura românească se bazează pe datele recensământului de profil de la începutul anilor ’90, deci ar fi bine dacă am reuşi să le actualizăm, ca să ştim şi noi şi UE cam cum stăm. Iar acum, pe final de an, după ce a lansat ideea unei Românii exportatoare de orez, ne anunţă că putem sta liniştiţi, vremea dând semne bune, deci agricultura va merge mai bine ca în 2010. \"Dacă ar fi să vă spun de acum, aşa cum se prezintă informaţiile climatice şi bazându-mă pe experienţă, se anunţă un an bun, mai bun decât 2010. Ce avem acum ca şi climat, zăpadă, precipitaţii, înseamnă şi o rezervă de apă pentru culturile de primăvară\", a spus Valeriu Tabără. E perfect, pentru că Dobrogea nu are sistem de irigaţii funcţional. Dacă nu s-ar fi îndurat Cerul de agricultorii autohtoni, am fi avut un an prost sau poate crearea unui departament de paparude în cadrul Ministerului Agriculturii ar fi reprezentat o soluţie de succes. În plus, chiar dacă am vândut la export o mare parte din grâul panificabil, Tabără ne transmite că totul e în regulă, că preţurile grâului şi porumbului în 2011, în ciuda semnalelor pieţei, vor rămâne neschimbate şi la nivel naţional, şi la nivel internaţional, deci vom putea importa liniştiţi, ca să avem pâine. Deci, conform unei alte afirmaţii ministeriale, agricultura e pe drumul cel bun, urmând ca în doi, trei ani să fie un domeniu performant.