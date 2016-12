Vremea ține cu noi!

Într-adevăr, primăvara a sosit pe meleagurile constănțene, iar primele zile din martie vor fi neașteptat de calde! Cel puțin așa arată prognoza pentru aceste zile, realizată de specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Sâmbătă, 28 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros, iar izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 14 grade Celsius, iar cele minime între 3 şi 5 grade C. Noaptea şi dimineaţa, local va fi ceaţă. Duminică, 1 martie, vremea va fi deosebit de caldă, însă cerul va fi mai mult noros. Pe arii restrânse va ploua slab, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 13 grade C, iar cele minime între 1 şi 4 grade. Noaptea şi dimineaţa, local va fi ceaţă. Luni, 2 martie, vremea se va menţine deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar mai noros. Izolat va ploua slab, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 13 grade, iar cele minime între 2 şi 4 grade. Noaptea şi dimineaţa, local va fi ceaţă. Marți, 3 martie, vremea se va răci uşor şi va fi în general închisă, cu cer mai mult noros. Pe arii extinse vor fi precipitaţii slabe sub formă de ploaie ziua şi mixte noaptea, în nordul Dobrogei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade, iar cele minime între -1 şi 2 grade.