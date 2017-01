Vroia să ridice un monument în memoria fiicei

Omul de afaceri piteştean, Iulian Spirescu, bărbatul avocatei găsită moartă pe digul de pe plaja Modern, din Constanţa, nu îşi poate explica de ce a recurs la acest gest disperat soţia sa. Cristina Spirescu, de 43 de ani, a dispărut de la domiciliu în urmă cu mai bine de o săptămână. „Am aflat că a fost văzută pentru ultima dată în viaţă de un client căruia i-a spus că ea se va interna şi din acel moment nu se vor mai vedea, de cazul său urmând să se ocupe cumnatul ei, care este tot avocat. Cristina mi-a spus că făcuse un control medical şi că doctorii i-au descoperit o problemă la inimă. După dispariţia ei am participat cu poliţia la căutări, am căutat-o prin toate spitalele, peste tot, dar nu am dat de ea. “, a declarat Iulian Spirescu. Atât anchetatorii cât şi apropiaţi ai familiei nu exclud posibilitatea ca avocată să fi recurs la acest gest extrem pentru că nu a putut trece perstea moarte fiicei ei. „Procurorii spun că s-a sinucis. Era supărată. Îi părea rău că viaţa ei e aşa nenorocită. Îmi spunea că dacă nu aş fi eu nu ar mai avea pentru ce să trăiască. Dar aveam planuri. Vroiam să mergem în Bulgaria să ridicăm un monument acolo unde au murit fata noastră şi prietenii ei. Şoferul camionului de care s-au lovit a murit. La începutul lunii am fost împreună cu soţia şi mama unui alt băiat, mort şi el în Bulgaria, să ne interesăm de proces. Avocata bulgară care ne reprezenta nu şi-a îndeplinit atribuţiile. Aveam multe lucruri de dus la îndeplinire“, a adăugat Iulian Spirescu. Cadavrul găsit pe stabilopozi a fost identificat pentru prima dată de Rodica Găzdaru, din Constanţa, mama unuia dintre copiii care au murit în accidentul din Bulgaria, împreună cu fiica avocatei. Identitatea acesteia a fost confirmată, joi seară, chiar de soţul ei a venit în Constanţa, la scurt timp după ce a fost sunat de autorităţi. Oamenii legii spun că avocata fusese pe 11 septembrie, la Constanţa cu ocazia unei nunţi şi la acea dată a făcut fotografii şi a spus că este foarte frumos la malul mării şi va reveni curând.