Ministrul român al Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu, nu conteneşte să ne uimească. De la începutul mandatului său, ministrul s-a făcut remarcat de mai multe ori prin declaraţii sau gesturi nepotrivite, catalogate drept \"gafe de proporţii\", care i-au afectat credibilitatea. Nu de puţine ori a trebuit să lucreze sub presiunea unor solicitări insistente de a demisiona. Dar, Cioroianu insistă... El l-a primit ieri pe omologul său sîrb Vuk Jeremic cu un călduros… „Vuk, my friend!”. Pentru Cioroianu, anul trecut a fost unul foarte greu, el fiind contestat pentru gafele sale şi trebuind să facă faţă unor crize majore, dar se pare că nici 2008 nu se dovedeşte un an mai uşor. Cioroianu a devenit “celebru” pentru afirmaţia sa potrivit căreia infractorii ar trebui deportaţi în deşert. De parcă n-ar fi fost suficient, cînd şi-a comentat această proprie declaraţie, a precizat că acest lucru nu se va întîmpla \"prea curînd\"! Un alt episod pentru care a fost criticat Cioroianu s-a petrecut la Washington, unde ministrul român de Externe a rostit doar cîteva cuvinte în prezenţa secretarului de stat american Condoleezza Rice. Cu altă ocazie, aflat la Ohrid, în Macedonia, Cioroianu a confundat Georgia cu Azerbaidjanul. Presa a sancţionat şi gestul pe care l-a făcut în timpul vizitei oficiale efectuate în Spania, cînd a ridicat degetul mare în semn de OK, spunînd \"good point\", după ce regele Spaniei i-a spus că sînt născuţi în aceeaşi zi, \"o zi fastă\".