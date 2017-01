“Vulpea Filozof“ şi “Serenada“, o incursiune în teatrul absurdului

Naţionalul constănţean a prezentat, joi seară, cea de-a două premieră oficială a actualei stagiuni, “Vulpea Filozof“ şi “Serenada“, spectacol compus care poartă amprenta renumitului regizor american Paul Bargetto, aflat, deja, la cea de-a doua colaborare cu teatrul constănţean. Alcătuit din două piese scurte, semnate de autorul supranumit “Eugene Ionesco al Poloniei“, Slawomir Mrozek, dramaturg, prozator şi caricaturist contemporan de talie internaţională, jucat cu succes pe toate marile scene ale lumii şi, în premieră, la Constanţa, spectacolul coupe s-a bucurat de o reacţie extrem de favorabilă atît din partea publicului, cît şi a specialiştilor prezenţi la eveniment. Într-o viziune regizorală de excepţie, care a pus accentul pe relaţia dintre actori şi spectatori prin diminuarea distanţei fizice dintre aceştia, această piesă de teatru, în care textul şi jocul actorilor stau sub semnul comicului cu tentă de absurd, a surprins plăcut audienţa. Textul cu replici scurte, alerte, stilul cu contraste expresive de vocabular, cu ascuţişuri satirice, care variază între ironia uşoară şi grotescul fantastic, calitatea interpretării artiştilor, precum şi costumele purtînd semnătura Emei Gavrilă, care ajută substanţial la caracterizarea personajelor sînt doar cîteva din aspectele notabile ale acestui spectacol.

Într-o singură lună, Teatrul Naţional Constanţa iese la rampă cu trei spectacole în premieră

Din distribuţia spectacolului fac parte nume importante, precum: George Călin - Vulpea, Mihai Sorin Vasilescu - Rooster, Gabriela Iacob - Blonda, Dana Dumitrescu - Bruneta, Maria Lupu - Roşcata, Liviu Manolache - Episcopul şi Cristian Osoloş - Cocoşul. Urmărind spectacolul chiar de pe scenă, publicul s-a amuzat şi a primit cu aplauze îndelungi acest nou proiect al Teatrului Naţional Constanţa, care promite să devină unul din succesele repertoriului oficial. “Este un rol care a venit într-un moment potrivit al carierei mele. Eu am făcut mult teatru pînă acum, dar nu m-am mai întîlnit cu o asemenea provocare. Este vorba, în primul rînd, de amplitudinea rolului, de valoarea autorului şi a regizorului, de profunzimea temei“, a precizat actorul George Călin. La rîndul său, realizatoarea costumelor, Ema Gavrilă, a mărturisit: “A fost greu, ţinînd cont de faptul că nu am lucrat niciodată cu teatrul. Eu am studii de design, să spunem că nu ar fi greu pentru mine să fac costume de teatru, iar dacă mi s-ar da o piesă clasică, aş şti în ce epocă să mă încadrez, cu ce s-ar îmbrăca lumea şi ar fi foarte uşor, pentru că ele deja sînt desenate. Ceea ce a creat dificultăţi este piesa însăşi, care este o metaforă şi e vorba de nişte oameni care interpretează rolurile unor animale, care joacă rolurile unor oameni. Mi-a fost greu să sugerez aceste animale prin costume, ele trebuia să fie şi frumoase, să impresioneze, să creeze o anumită stare actorilor, de importanţă şi de flexibilitate în mişcare, în acelaşi timp, însă şi publicul trebuia să înţeleagă despre ce este vorba“. Designerul Ema Gavrilă a mai precizat că, pe tot parcursul procesului de creaţie, nu au lipsit emoţiile, mai ales că a fost vorba de colaborarea cu Paul Bargetto, un regizor american important, care mai montase spectacolul la New York, piesa fiind elogiată în cronicile unor ziare de prestigiu şi chiar premiată. “Eu spun că a fost o reuşită, sînt mulţumită, la fel şi regizorul, sper ca publicul să fie plăcut impresionat de colaborarea noastră“, a adăugat realizatoarea costumelor. “Paul Bargetto este deja un prieten al teatrului nostru. Nu este un text uşor, nici în prima, nici în cea de-a doua parte, dar cred că trupa noastră de actori de la Constanţa a făcut faţă provocării şi rezultatul se vede în spectacol. Apropierea acestor două texte nu este la îndemîna oricui, deşi se vorbeşte despre anumite personaje şi într-unul şi în altul. Am convingerea că va fi un spectacol foarte plăcut de public“, a subliniat directorul adjunct al Teatrului Naţional Constanţa, Cristian Şofron. Acesta a mai făcut cunoscut faptul că Naţionalul constănţean va avea, în curînd, o nouă premieră, spectacol care se numeşte “Paparudele“, în regia lui Liviu Manolache şi care va fi prezentat pînă la finele acestei luni. Noua stagiune va continua cu un text clasic foarte important, probabil “Furtuna“ lui Shakespeare, în regia lui Răzvan Dincă, un regizor tînăr şi talentat. De remarcat este faptul că, într-o singură lună, Teatrul Naţional Constanţa iese la rampă cu trei spectacole în premieră, ceea ce spune mult despre activitatea instituţiei teatrale de la Constanţa.