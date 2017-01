Lui Traian Băsescu îi plac vulpile îmblănite după anumite criterii politice, docile şi bine antrenate pentru “spargerea” unor partide. Sînt vulpi politice pe care le-a crescut din fragedă pruncie ca să provoace gîlceavă. După ce au ajuns la maturitate, le-a învăţat cum să fure o găină sau două dintr-un partid sau altul. Sînt politicieni care, pe post de găină, sînt gata oricînd să facă jocurile prezidentului. Uneori, cum s-a întîmplat recent, curios din fire, prezidentul este tentat să afle cît de tare este un partid. Ca atare, îi testează rezistenţa cu tot felul de fitile şi intrigi menite să-i destrame unitatea de monolit, cum ar spune domnul Boc. Amintiţi-vă ce au păţit cei de la PNL. Au primit vulpea pedelistă în casă şi după aceea nu ştiau cum să scape de ea, mama ei de turbată! Vulpea prezidentului se pregăteşte, pentru muncă şi viaţă, în condiţii de-a dreptul excepţionale. Bagajul ei de cunoştinţe în materie de îmbîrligături politice îi permite să sară la struguri, indiferent cît de acri sînt ei. Iniţial, fiind dezinformat, am crezut că preşedintele Traian Băsescu le arată adversarilor săi pisica. Eroare. Dumnealui le arată vulpea Ardelean. Ştie să asculte, ştie să se infiltreze…Cum să zic, e o vulpe preţioasă, de vreme ce şeful statului vrea să o reintegreze, chiar cu preţul spargerii coaliţiei, în colecţia sa cu specific şiret. Conform obiceiurilor sale de la CDR încoace, vulpile preşedintelui nu se pot abţine să nu pună de o îmbîrligătură politică sau două, după cum îi place şefuţului de la Cotroceni, în speranţa că şi alţii, precum liberalii acum patru ani, vor pune botul. În ce priveşte PSD, după scandalul vulpilor, s-a convins că este o nucă mult prea tare de spart cu o simplă coadă de topor. Dacă observaţi, toate testele de acest gen, precum şi alte experienţe cu sămînţă de scandal, se derulează pe parcursul vizitelor lui Băsescu la Bruxelles, locul unde nici gura nu-i miroase a usturoi. Într-o astfel de circumstanţă, anul trecut, a fost scoasă din cuşcă vulpea Vadim, care şi-a pus coada pe spinare după aranjamentele ruşinoase dintre PD-L şi PRM. Şi atunci, ca şi acum, domnul Boc, promovat, pentru merite deosebite în întrecerea socialistă pe ramura Cotroceni, în funcţia de prim ministru, a fost maestrul de ceremonii cu vulpea, fie că ea se numeşte Virgil Ardelean, Elena Udrea sau mai ştiu eu cum. Mai nou, dincolo de grijile generate de soarta naţiunii, Emil Boc poartă în spate şi povara răspunderilor ce-i revin pe linia creşterii şi dezvoltării producţiei de vulpi politice pentru preşedinte. În acest sens, a deschis şi dezvoltat o veritabilă pepinieră de vulpi perverse în sînul PSD Cluj, zonă specializată în astfel de specii. Constat că prezidentului, mare iubitor de animăluţe politice, îi plac la nebunie vulpile argintii şi ochioase din pepiniera de baştină a domnului Boc. Unele dintre aceste vulpi, precum Ilie Sîrbu, s-au specializat în negocieri pe sub masă cu prezidentul, care, din fericire pentru soarta patriei noastre mult iubite, nu are alergie la păr. De pildă, abia acum, am aflat că Sîrbu negocia de doi ani cu preşedintele Băsescu configuraţia politică actuală. În aceste condiţii, sînt tentat să-i dau crezare lui Adrian Năstase, care spune că preşedintele Băsescu nu este străin de tot deranjul provocat de scandalul declanşat de permutările lui Gabriel Oprea, care a fost propulsat ca ministru de Interne de către partid şi nu în urma unui concurs. De data aceasta însă, dacă ar fi să luăm de bază spusele lui Năstase, prezidentul şi-a prins mîinile la uşa capitonată a domnului Geoană, care i-a tăiat-o scurt! Cu alte cuvinte, i-a pus una dintre vulpi pe tuşă, urmînd să o treacă în rezervă şi pe cea argintie. Cu sau fără Băsescu în rolul principal, manipulatorii de vulpi au luat-o în freză, fiind obligaţi să facă ciocul mic. Deocamdată, peisajul politic auster nu le permite să facă ceea ce au făcut cu Tăriceanu, pe care, după alegerile de acum patru ani, au încercat să-l trimită la plimbare. Dacă nu ar fi în joc miza mare a alegerilor prezidenţiale, sînt convins că ar fi ieşit pe scenă chiar domnul preşedinte în persoană. Nu e momentul să se dea în spectacol, chiar dacă îi vine greu să înghită găluşca pe care i-a vîrît-o pe gît PSD, un partid care a învăţat că prudenţa păzeşte bostana. Renumele cîştigat în materie de jocuri şi sforării politice îi joacă feste lui Traian Băsescu. Scrîşnind din dinţi, a fost nevoit să semneze revocarea din funcţie a ministrului de Interne, faţă de care nutrea anumite sentimente patriotice. Urmează vulpea Ardelean.