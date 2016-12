Vulturii Cazino Constanţa, debut cu dreptul în Campionatul Judeţean de fotbal

Şi ediţia 2009-2010 a Campionatului Judeţean de fotbal a pornit la drum, înaintea primei etape survenind două modificări în componenţa seriilor. Astfel în Seria Nord, Voinţa Valu lui Traian a înlocuit-o pe Avîntul Faclia, care s-a retras, iar în Seria Est evoluează echipa Vulturii Cazino Constanţa, care a preluat locul lăsat liber de Voinţa Valu lui Traian. În prima etapă am remarcat victoriile la scor realizate de Gloria Seimeni, 8-3 cu Ştiinţa II Poarta Albă, şi Danubius Rasova, 7-0, în deplasare, cu Elif Fîntîna Mare.

Rezultate - SERIA NORD: Viitorul Tîrguşor - Pescăruşul Gîrliciu 1-0 (Moraru 81); Viitorul Fîntînele - Viitorul Vulturu 4-1; Gloria Seimeni - Ştiinţa II Poarta Albă 8-3 (Breazu 1, 88, Rusu 26, 86, 90, D. Munteanu 42, E. Toma 56, 57 / Iamandi 48, Baubec 65, Turiţă 73); Recolta Nicolae Bălcescu - Ştef Serv Seimeni 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Sport Club Horia - Pescăruşul Ghindăreşti 1-2 (Cristea 67 / Nicolae 25, Platon 87); Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon 1-2 (Mititelu 55 / Toma 7, Oancea 28); Sportul Tortomanu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu 3-0 (lipsă viză medicală); Voinţa Siminoc - Voinţa Valu lui Traian 1-3 (Siminiceanu 9 / Paizan 65, Levent 66, 89); SERIA SUD: Peştera Dobrogei II Peştera - CSS Medgidia 4-1 (Moga 23, 57, Oniru 60, Vişan 63 / Pavelescu 8); Sacidava Aliman - Progresul Dobromir 3-1 (M. Rizea 11, 84, 90 / L. Arif 41); AS Ciocîrlia - AS Carvăn 1-4 (Călin 78 / Oprea 24, Arif 53, Sîrbu 70, Geileanu 85); Elif Fîntîna Mare - Danubius Rasova 0-7 (Matei 14, 70, Bibică 28, 35, Şteflea 34, 52, 54); Viitorul Cobadin - AS Independenţa 4-1 (S. Stroe 13, 24, Preoteasa 74, Langu 88 / Candea 39); Marmura Deleni - Inter Ion Corvin 5-1 (Dobre 13, Şerban 25, 40, 53, Vasiloiu 90 / Ceti 70); Trophaeum Adamclisi - CSM II Valea Dacilor 1-1 (Orăscu 11 / Tudose 28); SERIA EST: Luceafărul Amzacea - CFR Constanţa 4-0 (Saban 38, 77, D. Cristea 51, Curelaru 58); Unirea Topraisar - Viitorul Mereni 1-1 (P. Rizea 77-autogol / Nedelcu 11); Vulturii Cazino Constanţa - Viitorul Cerchezu 4-1 (Enciu 10, Enescu 22, Mustafa 58, M. Cristea 72-autogol / Boca 32); Sparta II Techirghiol - Gloria II Cotul Văii 2-6; Fulgerul Chirnogeni - CS Agigea 1-0 (Dragomir 60); Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana 2-0 (Cupeş 42, Trifan 89); AS Bărăganu - CS II Eforie 3-0 (neprezentare).