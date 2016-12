Vunk a „dat alarma” distracţiei la Maritimo

Băieţilor de la Vunk le prieşte la mare, unde au tot mai multe concerte, lucru de care ei înşişi au recunoscut că se bucură. În seara de sâmbătă, Cornel Ilie şi compania au cântat la Maritimo Shopping Center, în faţa a peste o mie de constănţeni de toate vârstele. Concertul a reprezentat, practic, o dedicaţie din partea organizatorilor de la Maritimo pentru toate doamnele şi domnişoarele, sărbătoritele începutului de primăvară. În deschiderea celor de la Vunk a cântat micuţa solistă constănţeancă Denisa Ştefania Lucan, intens aplaudată.

Repertoriul Vunk este unul extrem de familiar publicului, însă cele mai apreciate şi ovaţionate piese au fost „Pleacă”, „Dau alarma”, „Fiecare” şi „Artificii pe tavan”. Ca la aproape fiecare concert al lor, artificiile au fost prezente nu pe tavan, ci chiar pe scenă, la începutul show-ului, dar şi spre sfârşit. „Ultimul nostru concert la Constanţa a fost într-un club, în urmă cu o săptămână şi am observat că aici avem un public foarte fidel, foarte energic. Mi-a plăcut foarte mult şi atmosfera din această seară. Am întârziat cu o zi şi, chiar dacă este 9 martie, le dorim o primăvară frumoasă tuturor femeilor. În spatele fiecărei piese din repertoriul nostru se află sau s-a aflat câte o femeie care ne-a inspirat şi le suntem astfel recunoscători”, a declarat liderul trupei, Cornel Ilie, după o lungă sesiune de autografe şi poze cu fanii. (C. S.)