Wall Street a cheltuit peste cinci miliarde de dolari în zece ani pentru influenţă politică

Firme de investiţii de pe Wall Street, bănci comerciale, fonduri de investiţii, societăţi imobiliare şi conglomerate de asigurări au adus contribuţii politice de 1,7 miliarde de dolari şi au cheltuit alte 3,4 miliarde pe activităţi de lobby în perioada 1998-2008, potrivit unui raport citat de CBS. Raportul, realizat de un grup numit Wall Street Watch, este intitulat „Sold Out: How Wall Street and Washington Betrayed America”, în traducere Vînduţi: Cum Wall Street şi Washington au trădat America. Potrivit acestuia, contribuţiile au fost destinate să slăbească reglementarea federală şi, în ultimă instanţă, a dus la actualul colaps financiar. Autorii raportului sînt avocatul Harvey Rosenfield, din California de la Fundaţia pentru Educaţia Consumatorului şi Robert Weissman de la Essential Information, o organizaţie americană non-profit care încearcă să diminueze puterea corporativă excesivă.

„Programe de depresie economică care ar fi împiedicat colapsul financiar şi care au început anul trecut au fost desfiinţate, iar avertizările celor care au prevăzut dezastrul s-au înecat într-un ocean de bani politici”, afirmă Harvey Rosenfield. Autorii nu acuză niciun partid politic, apreciind că aproximativ 55% din donaţii au mers către republicani şi 45% către democraţi. În ciclul electoral din 2008, potrivit acestora, democraţii au primit cu puţin peste jumătate din contribuţiile sectorului financiar. Autorii au mai afirmat că 142 dintre persoanele responsabile cu activitatea de lobby, angajate de 20 de firme financiare de frunte în timpul acestei perioade au fost anterior oficiali de rang înalt ori angajate în ramura executivă sau în Congresul american.