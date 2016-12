Walter Zenga a debutat cu o remiză pe banca lui Wolverhampton

Walter Zenga a debutat cu un egal pe banca celor de la Wolverhampton. Echipa condusă de fostul tehnician al Stelei a remizat, scor 2-2, în deplasare, cu Rotherham, în prima etapă a ligii a doua engleze.

După meci, Zenga le-a mulţumit elevilor săi pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă.

"Am arătat spirit de echipă, jucătorii nu au renunţat niciun moment la luptă. Am început meciul de la 0-2, dar am reuşit să ne menţinem în joc şi asta după doar cinci zile de când lucrăm împreună. Jucătorii au muncit foarte mult, nu au abandonat lupta. E foarte important pentru un antrenor să ştie că elevii săi sunt dispuşi să lupte până în ultimul moment", a declarat Walter Zenga la finalul partidei.



Ward, în minutul 9 şi Vaulks, în minutul 20 au înscris pentru gazde, iar Wolverhampton a redus din diferenţă până la pauză după golul lui Saville din minutul 39. Echipa lui Zenga a rămas în inferioritate numerică în minutul 52 după eliminarea lui Iorfa, dar a salvat un punct graţie reuşitei lui Böðvarsson din minutul 65.