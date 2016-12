Câteva maşinuţe hârbuite, chinuite, în care să se \"dea\" copiii, într-un mall din Constanţa. Probabil aceleaşi, în toate mall-urile din România. Pe bordul uneia dintre ele, un anunţ minuscul: \"Parents! Please note Children must be supervised whilst using this ride\". Adică: \"mama, tata, băgaţi de seamă la puradel, în timp ce se dă în bărci\", sau ceva de genul ăsta. Noroc cu guvernanta mea filipineză, din copilărie, că mai înţeleg ce înseamnă. Şi ea vorbea la fel engleză - fără punct, fără virgulă. Deşi, nu-i uşor să pronunţi un cuvânt ca \"whilst\" care, din şase litere, are cinci consoane!?. Da\', asta este. Chestia e că m-am \"prins\" despre ce e vorba. O bunicuţă, lângă mine, mă roagă să-i traduc şi ei - ştie doar rusa, c-a venit în ţară o dată cu ocupaţia şi cu Marina Voica. Îi traduc, amabil, inversînd doar câteva cuvinte, just for fun. Venerabila matroană zice că nu crede că poate fi vorba despre sex instructions, afişate pe un utilaj destinat preşcolarilor, şi pleacă.

Încerc să mă dumiresc, în mintea mea, de ce şi de unde provine anunţul. Uite, zic, cât de grijulii patronii mall-ului sau ai tărăboanţei aflate pe locul închiriat, să pună un avertisment bine simţit, fie şi numai în limba engleză. Deşi e foarte cald, mă forţez să mă mai gândesc puţin, şi-uite aşa, îmi pică fisa. În realitate, hârburile erau inscripţionate deja, când au fost cumpărate, la mâna a doua, şi aduse în România. Evident, în limba ţării în care au funcţionat (există şi inscripţii în olandeză!?) sau a celei în care au fost fabricate. Engleză, deci în mod evident, China, unde se vorbeşte numai engleză şi unde a fost inventată sintagma \"made in...\". Asta scrie de altfel şi pe Armata de Teracotă, dezgropată la Qin Shihuangdis. În Românica nimeni don\'t give a shit, să schimbe avertismentele, în limba neaoşă. Să aibă loc o selecţie naturală, tovarăşi: să şi rupă gâtul doar copii părinţilor care n-au avut inspiraţia şi inteligenţa să înveţe o limbă străină.

La toamnă merg la Disneyland, la Paris. Facem pariu că acolo voi găsi avertismente nu numai în limba ţării-gazdă, ci traduse în mai toate limbile pământului? Mai puţin în română, că francezii are boală pe noi, mâncaţi-aş, ne urcă-n avioane şi ne goneşte, că noi nu ştie să vorbeşte franţeşte.