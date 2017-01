Warren Beatty, premiat de Sindicatul scenografilor americani

Warren Beatty va primi din partea Sindicatului scenografilor americani/ Art Directors Guild premiul pentru contribuţia extraordinară adusă artei reprezentării cinematografice (Cinematic Imagery Award). Art Directors Guild a ţinut să precizeze că doar Warren Beatty şi Orson Welles au fost nominalizaţi la premiile Oscar în calitate de actor, regizor, scenarist şi producător pentru acelaşi film. Warren Beatty a reuşit această performanţă de două ori, graţie peliculelor ”Raiul mai poate aştepta / Heaven Can Wait” (1978) şi ”Roşii / Reds” (1981). Printre laureaţii precedenţi ai acestui premiu (Cinematic Imagery Award) se numără Allen Daviau, Clint Eastwood, Blake Edwards, Terry Gilliam, Ray Harryhausen, Norman Jewison, John Lasseter, George Lucas, Frank Oz, Steven Spielberg, Robert S. Wise şi Zhang Yimou. Warren Beatty va primi acest premiu în cadrul celei de-a patra gale anuale Art Directors Guild Awards, ce va avea loc pe 13 februarie, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.

Warren Beatty şi-a început cariera cu rolul din sitcom-ul ”The Many Loves of Dobie Gillis”, în 1959. Actorul a debutat pe Broadway în 1960, în spectacolul ”A Loss of Roses”, iar un an mai târziu a apărut în primul său film pentru marele ecran, ”Splendoare în iarbă”, de Elia Kazan. În 1967, Beatty a produs primul său film, ”Bonnie şi Clyde”, în regia lui Arthur Penn, în care a jucat alături de Faye Dunaway. Warren Beatty a primit de-a lungul anilor premiul Irving G. Thalberg din partea Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), premiul Board of Governors din partea American Socitey of Cinematographers, Distinguished Director Award din partea Costume Designers Guild, Milestone Award din partea Sindicatului producătorilor americani (Producers Guild of America / PGA), premiul Cecil B. DeMille din partea Hollywood Foreign Press Association - care decernează Globurile de Aur - şi un premiu pentru întreaga carieră din partea American Film Institute (AFI).