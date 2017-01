Warren Beatty va fi distins pentru întreaga carieră

Pe data de 12 iunie 2008, la Los Angeles, Warren Beatty va fi onorat de Institutul American de Film cu premiul pentru întreaga carieră în faţa şi din spatele camerei de filmat. “Warren Beatty a fermecat cinefilii ca protagonist dinamic de la prima sa apariţie pe marile ecrane şi continuă să o facă şi în prezent. Este un maestru al regiei, dar şi scenarist şi producător cu o vocaţie şi influenţă atît de mari încît filmele sale au marcat moştenirea culturală a filmului american”, a declarat preşedintele Institutului American de Film, Howard Stringe.

Warren Beatty şi-a început cariera cu rolul din sitcom-ul “The Many Loves of Dobie Gillis”, în 1959. A debutat pe Broadway în 1960, în spectacolul “A Loss of Roses”, iar un an mai tîrziu a apărut în primul său film pentru marele ecran, capodopera “Splendoare în iarbă” de Elia Kazan. În 1967, Beatty a produs primul său film, “Bonnie şi Clyde” în regia lui Arthur Penn, în care a jucat alături de Faye Dunaway. A combinat actoria cu scenaristica şi regia în “Reds” (1981), o poveste de dragoste situată în timpul Revoluţiei ruse, recompensată cu premiul Oscar. În 2000, Warren Beatty a fost recompensat cu premiul Irving G. Thalberg pentru întreaga carieră, în timp ce în 2004 a primit acelaşi tip de premiu din partea Centrului Kennedy. În ianuarie, Warren Beatty a primit premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga sa carieră în cadrul ceremoniei de decernare a Globurilor de Aur.

Printre cei care au primit onorurile Institutului American de Film se numără Al Pacino, Sean Connery, Robert de Niro, Meryl Streep, Steven Spielberg şi Elizabeth Taylor.