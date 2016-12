Warren Buffett şi-a lansat contul de Twitter

Miliardarul american Warren Buffett, în vârstă de 82 de ani, şi-a lansat, joi, contul de Twitter, făcând senzaţie pe această platformă de microblogging şi atrăgând peste 10.000 de followers în doar 10 minute de la postarea primului său comentariu. Renumit pentru faptul că preferă să evite noile tehnologii, Warren Buffett, unul dintre cei mai faimoşi investitori din lume, a acceptat în cele din urmă să folosească reţelele de socializare. Warren Buffett, care este supranumit ”Oracolul din Omaha”, a postat, joi, primul său comentariu pe Twitter şi a devenit foarte popular pe această reţea de socializare. ”Warren este aici” (Warren is in the house) a scris magnatul american pe contul său de Twitter. În doar 10 minute de la această postare, Warren Buffett a câştigat peste 10.000 followers, numărul celor care îl urmăresc pe miliardarul american pe această platformă de microblogging crescând la peste 100.000 în doar câteva ore. Warren Buffett a făcut această postare pe Twitter în timpul unui eveniment organizat de publicaţia americană ”Fortune”. ”Muşcă?”, a întrebat în glumă Warren Buffett atunci când i-a fost oferită o tabletă pe care a folosit-o pentru a-şi publica primul mesaj pe Twitter. ”Familia mea nu mai poate să spună că am rămas blocat în secolul al XIX-lea!”, a mai spus Warren Buffett, cunoscut pentru investiţiile sale în presa tradiţională şi drept un susţinător al publicaţiilor pe hârtie. ”Iată că poţi într-adevăr să înveţi şi o maimuţă bătrână să facă trucuri noi”, a glumit miliardarul american în vârstă de 82 de ani. Printre primele persoane care i-au urat bun venit pe Twitter lui Warren Buffett s-a numărat şi Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft. Potrivit ”Forbes”, Warren Buffett se alătură astfel oamenilor de afaceri Bill Gates, Donald Trump şi Mark Cuban care sunt la rândul lor activi pe această platformă de microblogging.

Pe de altă parte, cel mai bogat om de lume, Carlos Slim, nu are un cont oficial pe Twitter, deşi pe această reţea de socializare există câteva conturi despre care se spune că i-ar aparţine miliardarului mexican, însă care nu au fost revendicate în mod oficial de acesta. Miliardarul american Warren Buffett se găseşte pe locul al patrulea în topul Forbes al miliardarilor pentru anul 2013, cu o avere estimată la 53,5 miliarde de dolari. Warren Buffett şi-a câştigat renumele mondial şi a fost numit ”Oracolul din Omaha” datorită investiţiilor pe bursă din ultimii 30 de ani, care au transformat holdingul Berkshire Hathaway într-un gigant al economiei americane. Compania Berkshire Hathaway are sediul în Omaha, statul american Nebraska, oraşul natal al lui Warren Buffett.