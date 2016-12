„Water Across Time in Engineering Research-WATER2012”, la „Ovidius”

Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa organizează, în perioada 25-27 octombrie 2012, a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Water Across Time in Engineering Research-WATER2012”. Evenimentul va oferi un prilej important pentru întrunirea a numeroşi cercetători, specialişti din mediul academic dar şi practicieni, ale căror preocupări se concentrează asupra resurselor de apă precum şi a modului în care apa influenţează comportarea construcţiilor cu care interacţionează. Comunicările ştiinţifice, care urmează să fie susţinute şi dezbătute, acoperă o arie largă de cercetare având apa ca obiect central de studiu. Sunt aşteptaţi participanţi din mari centre universitare din ţară, precum şi din Mexic, Olanda, Slovacia, Macedonia, Tailanda, Finlanda, Iran, Rusia, care vor prezinta contribuţiile lor, teoretice şi practice, la dezvoltarea cunoaşterii în domenii precum mecanica fluidelor, hidraulică, hidrologie, interacţiunea apă-structuri, managementul resurselor de apă, evaluarea riscului şi preîntâmpinarea dezastrelor provocate de secetă, inundaţii, schimbări climatice. Lucrările se vor derula pe secţiuni, invitaţi speciali fiind prof.univ.dr. Mircea Ieremia, de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, dr. ir. Ioana Popescu, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, prof.dr.ing. Mihai Mărgăritescu, de la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării (INCDMTM).