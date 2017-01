WATERMODE, calea spre îmbunătăţirea relaţiilor de transport

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime\" SA (APM) Constanţa a organizat, în perioada 19-20 mai, seminarul transnaţional cu tema „Portul Constanţa, Platformă pentru dezvoltarea şi promovarea transportului multimodal în Sud-Estul Europei”, din cadrul proiectului WATERMODE (Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport), proiect iniţiat de Autoritatea Portului Veneţia. În cadrul seminarului s-au abordat teme de interes pentru transportul intermodal din România, promovându-se îmbunătăţirea coordonării între firme şi instituţiile publice şi realizarea unui management performant al soluţiilor de transport. Participanţilor la seminar li s-au prezentat obiectivele, activităţile şi partenerii proiectului WATERMODE, potenţialul Portului Constanţa ca nod intermodal în cadrul reţelelor de transport europene, precum şi investiţiile care se realizează pentru dezvoltarea infrastructurii portuare. Prin organizarea acestui seminar, în calitatea sa de partener în cadrul proiectului Watermode, CN APM SA Constanţa şi-a adus contribuţia la definirea priorităţilor şi strategiilor pentru promovarea transportului multimodal. Portul Constanţa are un rol foarte important în cadrul proiectului, fiind principalul port la Marea Neagră din parteneriat. De asemenea, faptul că Portul Constanţa este conectat la Dunăre, principala cale de navigaţie interioară din Sud Estul Europei, reprezintă un aspect foarte important pentru obiectivul proiectului.