Wawrinka s-a „încoronat“ la New York

Tenismanul elvețian Stan Wawrinka, cap de serie nr. 3, a câștigat ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, după ce l-a învins duminică, în finala de la New York, pe liderul clasamentului mondial, sârbul Novak Djokovic, cu scorul de 6-7 (1/7), 6-4, 7-5, 6-3. În vârstă de 31 de ani, Wawrinka și-a trecut astfel în palmares al treilea său titlu de Mare Șlem, după Australian Open 2014 și Roland Garros 2015, și a ajuns la 15 trofee ATP câștigate în carieră.

„Obiectivul meu este să fac tot posibilul să fiu cât pot de bun. Nu mi-am propus vreodată să câştig un Mare Șlem, ci doar să dau totul. Am jucat mai bine de la un meci la altul. E uimitor. Nu am venit aici cu obiectivul de a câştiga turneul, ci doar cu gândul de a câştiga fiecare partidă. Am jucat foarte mult tenis la acest turneu, sunt complet epuizat. A fost o noapte fantastică”, a spus Wawrinka. „Felicitări, Stan, ai meritat pe deplin să câştigi. Ai fost jucătorul mai curajos în momentele decisive şi meriţi acest titlu”, i-a transmis Djokovic.

Wawrinka a devenit cel mai în vârstă campion la Flushing Meadows de la Ken Rosewell, care a câştigat titlul în 1970, la vârsta de 35 de ani. Elvețianul a primit un cec în valoare de 3,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte ATP, în timp ce Djokovic a primit 1.750.000 de dolari şi 1.200 de puncte ATP.

Scoțianul Jamie Murray și brazilianul Bruno Soares au câștigat proba de dublu la US Open, învingând sâmbătă în finală perechea spaniolă Pablo Carreno - Guillermo Garcia-Lopez, cu 6-2, 6-3. Jamie Murray, fratele numărului 2 mondial la simplu, Andy Murray, și Bruno Soares au câștigat în luna ianuarie și Openul Australiei. Ei sunt primii care și-au adjudecat două titluri de Mare Șlem în același an, după gemenii americani Bob și Mike Bryan în 2013. Perechea britanico-braziliană și-a asigurat, grație parcursului de la US Open, participarea în Turneul Campionilor de la Londra, la fel ca și francezii Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert și gemenii Bob Bryan - Mike Bryan.

Cuplul format din americanca Bethanie Mattek-Sands și cehoaica Lucie Safarova s-a impus în proba de dublu feminin la US Open, după 2-6, 7-6 (7/3), 6-4 în finala contra perechii franceze Caroline Garcia - Kristina Mladenovic. Mattek-Sands, campioană olimpică la dublu mixt luna trecută, cu Jack Sock, și Safarova au adăugat astfel palmaresului lor comun un al treilea titlu de Mare Șlem, după Openul Australiei și Roland Garros, ambele în 2015.

Citește și:

Kerber s-a impus în premieră la US Open

Andy Murray s-a oprit în sferturi la New York

Halep luptă cu Serena Williams, în sferturile US Open

Rafael Nadal, eliminat în optimi la New York