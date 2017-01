Wayne Rooney se consideră nevinovat

Atacantul naţionalei Angliei, Wayne Rooney, consideră că eliminarea sa din min.62 al sfertului de finală cu Portugalia este complet nejustificată. Tînărul jucător a afirmat într-o conferinţă de presă că a fost pur şi simplu uluit, atunci cînd l-a văzut pe arbitrul argentinian Horacio Elizondo, arătîndu-i cartonaşul roşu, pentru presupusul atac violent asupra lui Ricardo Carvalho. “Cînd am văzut cartonaşul roşu în mîna arbitrului, nu am ştiut ce să cred. Vreau să asigur pe toată lumea că nu l-am călcat intenţionat pe Carvalho”. Eliminarea lui Rooney a lăsat Anglia pentru o oră în inferioritate numerică, echipa lui Sven Goran Eriksson capitulînd în cele din urmă la penalty-uri. “Ceea ce s-a întîmplat nu merita cartonaş roşu. Mai mult, consider că decizia corectă în acea fază ar fi fost lovitură liberă pentru noi, deoarece Carvalho m-a faultat clar. A alunecat în spatele meu şi, din păcate, a căzut în locul unde piciorul meu era inevitabil să ajungă, pentru a-mi menţine echilibrul. Asta a fost tot! Puteţi întreba orice jucător… vă va spune că sînt fair-play şi cinstit în joc. Din ceea ce am văzut la această Cupă Mondială, majoritatea jucătorilor cade la cea mai mică atingere, dar tot ce am gîndit atunci a fost să menţin posesia pentru Anglia”, a declarat atacantul lui Manchester United. Toată presa britanică a sărit imediat după meci la gîtul lui Cristiano Ronaldo, care a făcut o cursă de 40 de metri pentru a-l convinge pe Elizondo să-l elimine pe coechipierul său de la Man Utd. Rooney însă… “Nu-i port resentimente lui Cristiano, deşi sînt puţin dezamăgit de alegerea lui de a se implica în accident. Presupun că trebuie să admit, totuşi, că în momentul acela numai coechipieri nu eram. Evident, sînt foarte dezamăgit de eliminarea mea la un meci de Cupă Mondială”, a încheiat “Wazza”, care nu a reşit să înscrie nici un gol în Germania. În schimb, Cristiano Ronaldo continuă lupta… pentru coroana mondială.