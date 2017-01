Weber: “Dreptul internaţional nu se opune recunoaşterii statului kosovar“

Europarlamentarul PNL Renate Weber a susţinut, într-o declaraţie remisă ieri presei, că \"nimic din dreptul internaţional nu se opune recunoaşterii statului kosovar\" şi deplînge faptul că Uniunea Europeană, de la care toată lumea are aşteptări uriaşe în ceea ce priveşte rolul pe care poate şi trebuie să-l joace în relaţiile internaţionale, nu a reuşit să aibă un punct de vedere comun în chestiunea recunoaşterii Kosovo. În opinia ei, \"este clar că şi concluziile Consiliului Uniunii din 18 februarie 2008 şi atitudinea statelor membre care deja au recunoscut noul stat respectă dreptul internaţional. Această recunoaştere demonstrează în acelaşi timp angajamentul şi responsabilitatea lor pentru stabilitatea în zonă şi pentru ca procesul de tranziţie al noii ţării, de apariţie şi consolidare a noilor instituţii, să se petreacă în conformitate cu regulile democratice şi cu respectarea drepturilor omului\". Weber mai declară că este evident că statul Kosovo are el însuşi obligaţia ca, în conformitate cu dreptul internaţional, să respecte drepturile omului, drepturile minorităţii sîrbe şi ale celorlalte minorităţi. Menţionînd că România a ales să nu recunoască statul Kosovo, Weber apreciază că speculaţiile în legătură cu apariţia unui precedent nu au niciun fundament: \"Nu numai că este exclusă orice asemănare cu Transilvania, dar nici măcar apariţia şi recunoaşterea statului Kosovo nu poate să constituie un precedent, pentru că fiecare caz în care unei comunităţi îi este ameninţată existenţa, ceea ce afectează grav pacea mondială, este judecat de sine stătător”. Renate Weber mai arată că, în contextul apariţiei unui nou stat şi al problemelor cu care acesta se confruntă, România ar putea să joace un rol semnificativ prin transferul de expertiză pe care îl are în relaţia cu propriile sale minorităţi şi să devină un factor important în evoluţia democratică a noului stat kosovar. Şi europarlamentarul PNL Adina Vălean consideră că prin refuzul de a recunoaşte independenţa Kosovo România se află \"printre puţinele state care se opun soluţiei UE\" şi că ar fi fost normal ca acesta să fie dublat de argumente solide, nu de nişte temeri \"nesusţinute nici măcar la nivel naţional\". Vicepreşedintele liberal Norica Nicolai a declarat, ieri, că opiniile exprimate de europarlamentarii liberali Renate Weber şi Adina Vălean cu privire la independenţa provinciei Kosovo au caracter personal, nereprezentînd punctul de vedere al PNL.