Weekend cu concerte, show-uri şi… femei frumoase

Deşi vara a trecut, constănţenii pot sta liniştiţi pentru că ultimul lucru pe care criza îl va afecta, la malul mării, va fi cheful de distracţie. Sfârşitul de săptămână începe în forţă cu super-concerte televizate, petreceri de club şi un incitant concurs de miss, cu vedete. Astfel, sâmbătă, încă de la ora 12.00, solidaritatea constănţenilor care vor să-şi susţină valorile la concursul naţional „Românii au talent” va fi pusă la încercare. Selecţia locală pentru faimoasa competiţie se va desfăşura la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde publicul este aşteptat în număr cât mai mare, iar accesul este gratuit. Din cei 200 de artişti înscrişi în preselecţie, au rămas în cursa pentru marele premiu de 120.000 euro jumătate dintre aceştia, iar timp de două zile, pe scena amintită vor fi prezente numeroase vedete dintre care amintim: Smiley, Pavel Bartoş, Mihai Petre, Andra sau Andi Moisescu. În plus, va susţine reprezentaţii trupa de balet a lui Edi Stancu. Programul show-ului va fi, în ambele zile - sâmbătă şi duminică - între orele 12.00 şi 18.00 şi de la ora 19.00 până la miezul nopţii. Tot sâmbătă, la terasa Bellagio din Piaţa Ovidiu, cele mai frumoase 20 de candidate la titlul de „Miss Bellagio Cafe&Lounge” vor putea fi admirate pe scena unui senzaţional concurs de frumuseţe. Din selectul juriu al competiţiei vor face parte primarul Constanţei, Radu Mazăre, cunoscuta creatoare de modă Clara Rotescu, popularul showman Mihai Mitoşeru - cel care va juca şi rolul de prezentator al serii, precum şi Cosmina Păsărin. Muzica va fi pe măsura evenimentului şi va fi asigurată de David DeeJay&Dony, care vor susţine un concert incendiar. După miezul nopţii, apreciatul designer Clara Rotescu va încânta publicul cu un incitant spectacol de modă. Concurentele vor pleca nu doar cu inimile sutelor de constănţeni care vor participa la acest super-party, ci şi cu premii substanţiale. Câştigătoarea marelui premiu va beneficia de un sejur de cinci zile în Bulgaria, un „book” realizat de un fotograf profesionist, un voucher de consumaţie pe durata unui an, la Bellagio, precum şi multe alte premii-surpriză oferite de organizatori. În aceeaşi seară, la Club Gaia din Mamaia se desfăşoară o petrecere a cărei denumire nu mai are nevoie de nicio explicaţie: „Dance with somebody”