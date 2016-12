Weekend cu dansuri şi petreceri la Constanţa

Un nou weekend de primăvară, cu vreme frumoasă şi ceva timp liber, le aduce constănţenilor, mai ales celor tineri, noi oportunităţi de a se distra alături de prieteni şi persoane apropiate. Cu toate că a reînceput vremea plimbărilor şi a jocurilor sau activităţilor în aer liber, cluburile şi centrele comerciale mizează, în continuare, pe evenimentele obişnuite de divertisment, cu petreceri şi manifestări artistice care ţin de muzică şi dans.

FESTIVALUL DE DANS MARITIMO Cunoscutul campion la dans sportiv Mihai Petre, pe care românii îl ştiu mai ales din talent-show-uri televizate, va prezenta cea de-a III-a ediţie a Festivalului de dans Maritimo, un show total, unde paşii de dans devin limbaj universal pentru împătimiţii mişcării ritmate. Evenimentul are loc sâmbătă, de la ora 17.00, la Maritimo Shopping Center, la Intrarea 2 (culoarul către Auchan). În acest spaţiu, vor face spectacol 13 şcoli de dans din Constanţa: Club Dino, Dance to the Beat, Club Miraj, Ansamblul folcloric Dobrogea, Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, X`s Crew, Studio Balet Melinda şi Asociaţia culturală „Atitudinea”, Forever Dance, Diamonds Dance Club, Club „Black Sea”, Club „Amicii”, Pro Dance şi Joy to Dance. Pentru ca show-ul să fie unul total, Mihai Petre le va arăta fanilor şi micilor dansatori mişcări şi paşi de dans care l-au consacrat.

PETRECERI ÎN CLUBURI Clubul Pride din Constanţa a pregătit pentru sâmbătă o seară specială, dedicată tuturor celor care doresc să se distreze, să danseze şi să se simtă bine pe ritmuri „oldies”. Petrecerea „Oldies but Goldies” este programată de la ora 23.00. La pupitru va mixa DJ Laville, iar intrarea va fi liberă.

Clubul Luv a pregătit, de asemenea, o petrecere tematică intitulată „Dancing Queen”, cu DJ Smart şi Alexunder Base la platane şi cu intrare liberă. Clubul Goblin propune pentru sâmbătă seară, de la ora 23.00, o nouă petrecere cu intrare liberă, în cadrul căreia va mixa Fane la Platane. Clubul Heaven’s Hell a pregătit, tot pentru sâmbătă, o petrecere „Hip Hop versus Reggae”, cu intrare liberă, iar clubul Fratelli - un nou party „Made in Fratelli”, cu DJ Luca