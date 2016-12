Weekend cu leu puternic

Moneda naţională s-a depreciat în prima jumătate a sesiunii interbancare de vineri, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă în urcare cu 0,93 bani, la 4,4424 lei/euro. Pe de altă parte, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, paritatea urcând de la 3,2809 la 3,3104 unităţi. În acelaşi timp, referinţa leu/franc elveţian a crescut de la 3,5945 la 3,6107 unităţi. În regiune, valutele vecine au recuperat pierderile din deschidere şi au trecut pe plus. „Previziunile sub aşteptările pieţei referitoare la date-cheie ale pieţei muncii din SUA ar putea întreţine un uşor avans al leului”, notează cei de la ING. Dobânzile afişate ieri de băncile comerciale pentru plasamentele în lei la 24 de ore au continuat să fie reduse, de 0,77 - 1,27%, mult sub rata dobânzii-cheie, care se situează acum la minimul istoric de 4%.