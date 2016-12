Weekend cu operă şi teatru

Constănţenii care doresc o alternativă culturală la petrecerile de weekend organizate în cluburile de la malul mării au la dispoziţie, sâmbătă şi duminică, spectacolele Teatrului de Stat Constanţa şi ale Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.

„Strangers in the Night”. Teatrul de Stat Constanţa prezintă, în această sâmbătă, de la ora 19.00, celebrul musical „Strangers in the Night”, de Markus Gull şi Peter Hofbauer, în regia artistică a lui Sorin Militaru. Spectacolul, într-o versiune modernă, aduce în faţa publicului piese nemuritoare, recreând atmosfera interbelică şi o echipă de actori omogenă, cu reale aptitudini nu doar din punct de vedere actoricesc, ci şi muzical-coregrafic. Pe scenă vor evolua: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Din trupa de balet fac parte: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Alina Enache, Simona Tăut. În orchestră evoluează: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu, Andrei Răilean. Regia muzicală îi aparţine lui Mircea Kiraly.

Scenografia este realizată de Rodica Arghir, coregrafia îi aparţine lui Călin Hanţiu, iar pregătirea muzicală, Elenei Gatcin. Traducerea şi adaptarea spectacolului sunt semnate de Dan Stoica.

„(Pe)trecerea sufletelor”. Pentru duminică, cu începere de la ora 19.00, Teatrul de Stat le-a pregătit constănţenilor un spectacol deosebit de apreciat, până acum, de publicul de la malul mării: „(Pe)trecerea sufletelor”, de Dimitre Dinev, în traducerea lui Dan Stoica şi având regia şi ilustraţia muzicală semnate de Sorin Militaru. Din distribuţia spectacolului a cărui scenografie este realizată de Maria Nicola fac parte: Iulian Enache, Nicodim Ungureanu, Marian Adochiţei, Andu Axente, Cosmin Mihale, Remus Archip, Dana Dumitrescu, Laura Iordan / Turchian Nasurla, Georgiana Mazilescu / Florina Diaconu, Costel Cloşcă.

„Trubadurul”. Iubitorii operei sunt aşteptaţi, duminică, la ora 18.00, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a urmări spectacolul „Trubadurul”, („Il Trovatore”), de Giuseppe Verdi. Pe afişul spectacolului se regăsesc nume de valoare ale scenei lirice constănţene şi nu numai, precum: Ionuţ Pascu - Contele de Luna, Roxana Cetali - Leonora, Daniel Stoica - Manrico, Constantin Acsinte - Ferrando, Carmen Clenciu - Ines, Doru Iftene - Ruiz, Iulian Bratu - un bătrân, dar şi o artistă invitată - Lucia Cicoară din Galaţi, în rolul Azucena.

La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului se va afla maestrul Radu Ciorei.

Spectacolul de operă „Trubadurul” se bucură de o largă popularitate pretutindeni în lume, datorită caracterului pasional al muzicii. Dramă lirică în patru acte, „Trubadurul” are la bază un libret de Salvatore Cammarano şi Leone Emanuele Bardare, cu o intrigă destul de complicată, însă forţa muzicii verdiene, ariile numeroase şi ansamblurile vocale rămân întipărite în memoria şi sufletele ascultătorilor.