Weekend cu ploi și vreme urâtă

Vești proaste de la meteo! Nu renunțăm la umbrele nici în următoarele zile, iar vântul se anunță activ în Dobrogea. Joi, 24 martie, vremea va fi închisă, însă normală termic, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi noros. Pe arii extinse va ploua în timpul zilei, apoi aria precipitaţiilor se va restrânge treptat. Cantităţile de apă vor depăşi izolat 15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare (rafale peste 50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 11 grade Celsius, iar cele minime între 1 şi 4 grade C. Vineri, 25 martie, vremea se va răci uşor. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 10 grade C, iar cele minime între -2 şi 2 grade C. Izolat se va forma brumă. Sâmbătă, 26 martie, vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C, iar cele minime între 0 şi 3 grade C. Izolat se va forma brumă. Duminică, 27 martie, vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar local va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C, iar cele minime între 2 şi 4 grade C. În aprilie, mai și iunie, temperatura medie lunară a aerului va avea valori apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. În mai, excepție vor face nordul și centrul țării, unde valorile termice vor fi sub mediile climatologice.