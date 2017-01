Weekend de foc pentru elevi! Fazele județene ale olimpiadelor școlare

Un nou weekend încărcat de competiții îi așteaptă pe elevii constănțeni care își doresc performanțe școlare. Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează sâmbătă, 5 martie, începând cu ora 9.00, proba scrisă a Olimpiadei Județene de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă) la Liceul Teoretic ”G. Călinescu” și la Școala Gimnazială nr. 38 ”D. Cantemir”. La competiție participă 381 de elevi din clasele VII - XII și 100 de cadre didactice. Pe 13 martie, la Liceul Teoretic „G. Călinescu”, se va desfășura proba orală destinată doar elevilor din clasele XI - XII. Duminică, 6 martie, vor fi afișate rezultatele inițiale, iar luni, 7 martie, între orele 13.00 - 16.00 pot fi depuse contestații la secretariatul liceului organizator. Rezultatele finale pentru clasele VII - X vor fi publicate miercuri, 9 martie, iar rezultatele finale pentru clasele XI - XII - duminică, 13 martie. Primii elevi pe fiecare an de studiu și secțiune se califică la faza națională a olimpiadei, care se va desfășura în acest an în județul Neamț. De asemenea, sâmbătă are loc Olimpiada județeană de biologie, care se va desfășura de la ora 10.00, la Colegiul Naţional „Mircea cel Batrân”, și unde vor participa 358 de elevi. Proba scrisă durează 3 ore. Tot sâmbătă, de la ora 10.00, va avea loc Olimpiada de limbă și literatură turcă - faza județeană, la Colegiul Național ”Kemal Ataturk” din Medgidia, la care participă 147 de elevi din județul Constanța.

WEEKEND DE FOC ȘI PENTRU ELEVII PASIONAȚI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE Și elevii pasionați de științele socio-umane vor participa sâmbătă, 5 martie, la Olimpiada dedicată lor, la următoarele discipline: Educație civică - 19 echipaje (cls. III - IV), 19 echipaje (cls. VII - VIII), Logică, argumentare și comunicare - 10 elevi; Psihologie - 22 elevi, Economie - 9 elevi, Sociologie - 6 elevi, Filosofie - 8 elevi. Probele se susțin la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, începând cu ora 10.00. Totodată, Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Titulescu“ Constanța va fi gazda Olimpiadei de Religie (cultul ortodox), etapa judeţeană. Astfel, sâmbătă, începând cu ora 9.00, 241 de elevi din judeţul Constanţa (211 de la nivelul gimnazial și 30 de la nivelul liceal) vor susține timp de două ore (cls. V - VI), respectiv trei ore (cls. VII - XII) proba scrisă. Intrarea elevilor la concurs este permisă până la ora 8.30, iar rezultatele vor fi afișate la centrul de concurs și pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța (forum.isjcta.ro).

COMPETIȚII SPORTIVE În perioada 5 - 6 martie, se vor desfăşura fazele locale - grupe - din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi Olimpiadei Gimnaziilor - ediţia 2016, la disciplinele sportive Baschet, Fotbal, Handbalşi Volei. Competiţiile se vor desfăşura în șapte centre, patru din municipiu și trei din județ. La întreceri vor participa 960 de elevi, din ciclul liceal şi gimnazial.