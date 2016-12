Weekend de foc pentru pompierii constănțeni!

A fost un nou weekend extrem de încărcat pentru pompierii constănțeni! Intervențiile s-au ținut lanț atât pe litoral, cât și în județ pentru echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea". Cea mai dificilă misiune a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când restaurantul "Insula", din stațiunea Neptun, a fost cuprins de flăcări. Alarma a fost dată în jurul orei 4.00, de angajații cazați la mansarda imobilului. "Un coleg de-al nostru se afla pe hol și a văzut fumul acela dens. A început să strige "Arde!". Un alt băiat a venit la noi și ne-a spus că e incendiu și cu toții am ieșit și am sunat la 112", a povestit un tânăr. Pentru că restaurantul era construit din lemn, focul s-a extins cu repeziciune, ajungând și la bucătărie. Mai multe butelii, care ar fi putut exploda în cazul în care focul ar fi ajuns la ele, au fost scoase la timp.

INTERVENȚIE DE AMPLOARE Turiștii cazați la hotelul cu același nume, aflat în apropiere, au strâns ce aveau prin camere și au ieșit în stradă, de teamă că focul ar putea ajunge și la imobilul în care se aflau. "Am auzit strigătele unei femei și am ieșit la fereastră ca să aflu ce s-a întâmplat. Când am zărit flăcările uriașe, m-am gândit că trebuie neapărat să evacuăm, așa că am făcut bagajele și am ieșit", a povestit un bărbat. La fața locului au fost trimise, în primă fază, trei autospeciale cu apă și spumă de la Mangalia, dar în curând pompierii au cerut întăriri pentru a putea ține sub control incendiul. Alte trei echipaje de intervenție au plecat de la Stația Tuzla către Neptun. Cei 27 de militari care au luat parte la misiune au reușit să stingă focul după câteva ore. Flăcările au mistuit localul, valoarea pagubelor urmând să fie evaluată. Reprezentanții ISU "Dobrogea" vor stabili, în urma cercetărilor, și cauza exactă a incendiului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

TERASĂ CUPRINSĂ DE FLĂCĂRI Vineri seară, pompierii interveniseră tot în stațiunea Neptun, unde acoperișul unei terase pline cu turiști a fost cuprins de flăcări. Solicitarea prin linia unică 112 a venit în jurul orei 21.00. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă, care au stins focul după aproape o oră. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit la instalația electrică.

INCENDIU PE VALEA PORTULUI Sâmbătă, echipajele ISU "Dobrogea" din port au intrat în alertă după ce proprietarii unui apartament din zona Poarta 6 au cerut ajutor. Aparatul de aer condiționat aflat în sufrageria locuinței a luat foc, din cauza unui scurtcircuit, iar flăcările amenințau să se extindă. 12 subofițeri de la Detașamentul Constanța-Port au sosit la fața locului și au stins rapid focul. Pompierii au acționat în weekend și la zece incendii de vegetație uscată. Unul dintre ele a izbucnit ieri după-amiază pe valea portului, focul ajungând și la niște stive de traverse de cale ferată din lemn, care s-au aprins. Cinci autospeciale de pompieri au fost trimise în zonă pentru a stinge flăcările.