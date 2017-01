Weekend dedicat Sfintei Cruci

Acest sfârșit de săptămână este dedicat Sfintei Cruci, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit. În acest sens, sâmbătă, 2 aprilie, la ora 16.45, Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Privegherii la mănăstirea Dervent, din județul Constanța, în timpul căreia va fi scoasă din Sfântul Altar Sfânta Cruce și așezată în mijlocul bisericii. Duminică 3 aprilie, Biserica Ortodoxă se află în duminica a treia din Postul Mare, dedicată Sfintei Cruci. Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, începând cu ora 8.45. Duminica Sfintei Cruci, așezată de către Biserică la mijlocul Postului Mare, are rolul de a ne întări duhovnicește în lupta cu răul, avându-l ca exemplu pe Iisus Hristos, care, nevinovat fiind, a pătimit pe Cruce. Totodată, prezența Crucii în mijlocul bisericii are rolul de a îndemna credincioșii să poarte până la capăt crucea vieţii, asemenea Mântuitorului pe dealul Golgotei. De aceea, Sfânta Cruce este un simbol important al creștinismului. Această duminică a Sfintei Cruci are dată variabilă, fiind instituită la Constantinopol în secolul al VIII-lea.