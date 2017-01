Weekend incendiar la Constanţa

Vedete ale muzicii româneşti şi internaţionale, pe scena de la malul mării

Weekend-ul trecut le-a rezervat constănţenilor show-uri de senzaţie, organizate la malul mării de Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa, cu prilejul Zilelor Oraşului. Pe scena special amenajată în Poarta 1 au urcat nume mari ale muzicii româneşti şi internaţionale, trupa „Taxi” şi celebra artistă Glykeria susţinînd concerte vineri seară, iar sîmbătă, miile de spectatori au asistat la două show-uri cu adevărat magnifice, sub semnătura trupei „Compact” şi a celebrei artiste Bonnie Tyler.

„Taxi”, un recital rock… sentimental

Constănţenii au putut urmări, vineri seară, un recital de excepţie, prezentat de trupa „Taxi” în deschiderea show-ului oferit de faimoasa interpretă elenă Glykeria. „Taxi” a făcut publicul să vibreze cu melodii precum „Criogenia salvează România” şi „Jumătatea mea”. Dacă piesa cu care grupul a deschis concertul a făcut publicul să danseze pe ritmuri rock, Dan Teodorescu, solistul trupei, a interpretat şi melodii mai lente, care i-au făcut pe cei mai romantici dintre spectatori să danseze şi să aprindă zeci de brichete sau telefoane.

Dan Teodorescu, solistul trupei, a venit însoţit, şi de această dată, de iubita sa, Irina Chiosa, alături de care interpretul a apărut pentru prima dată în public, la Festivalul Mamaia din 2006. „M-am simţit extraordinar la Constanţa. Noi sîntem aceiaşi la fiecare concert, dar concertele sînt bune sau rele în funcţie de public. Ne-am simţit nemaipomenit pe scenă şi judecînd după reacţiile publicului, sper că şi cei din faţa scenei s-au simţit la fel”, a precizat Dan Teodorescu, solistul trupei.

Trupa „Taxi” a debutat în peisajul muzical din România în luna martie a anului 1999, primul hit al grupului fiind „Criogenia salvează România”, care a devenit una dintre cele mai difuzate piese pe posturile de radio din ţară. Componenţii trupei sînt: Dan Teodorescu, Adrian Borţun, George Pătrănoiu şi Andrei Bărbulescu.

Seara a fost încheiată cu un show de excepţie susţinut de celebra artistă elenă, Glykeria.

Sîmbătă seara, constănţenii au luat cu asalt zona Poarta 1, pentru a urmări ultimele concerte din cadrul Zilelor Oraşului, susţinute de trupa „Compact” şi renumita artistă Bonnie Tyler. Deşi mult-aşteptatele recitaluri erau programate după ora 21.00, publicul s-a instalat cît mai aproape de scenă încă de la primele ore ale serii. Show-ul a fost deschis de Ansamblul „Pandelaşu” din Medgidia, reprezentaţia de muzică şi dansuri populare fiind urmată de concertul trupei „Compact”.

Paul Ciuci, solistul trupei „Compact”: „Constanţa are un public extraordinar!”

Trupa „Compact” a reuşit, sîmbătă seară, să facă să bată mai puternic sute de inimi, publicul numeros aplaudînd entuziasmat după fiecare piesă interpretată de Paul Ciuci&co. Cele mai multe piese din repertoriul de concert au fost cîntate şi de public, fanii constănţeni demonstrînd că nu au uitat melodiile atît de cunoscute în anii ‘80. Din recitalul trupei nu a lipsit cîntecul „Fata din vis”, marele hit „Compact” fiind primit cu încîntare de toţi cei prezenţi. „Constanţa este un oraş foarte frumos, cu un public extraordinar de călduros şi de primitor! Data viitoare sperăm să venim la Constanţa cu un concert exclusiv al trupei Compact”, a mărturisit Paul Ciuci, solistul grupului.

Bonnie Tyler: „Am fost surprinsă că românii ştiu versurile pieselor mele”

Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa le-au mai oferit o surpriză miilor de persoane prezente, sîmbătă, în zona Poarta 1, un superb foc de artificii luminînd cerul timp de cîteva minute. Recitalul care a încheiat seria evenimentelor prilejuite de Zilele Constanţei a fost, de departe, unul dintre cele mai spectaculoase concerte susţinute vreodată la Constanţa, renumita Bonnie Tyler urcînd pe scenă în aplauzele şi uralele publicului numeros. Show-ul celebrei artiste a fost pe măsura aşteptărilor audienţei, melodii care s-au bucurat de mare succes, de-a lungul timpului, fiind interpretate de Bonnie Tyler la malul mării. „Total Eclipse of the Heart” a fost „cireaşa de pe tort” a recitalului, toţi cei prezenţi cîntînd alături de faimoasa interpretă şi aprinzînd sute de brichete. Artista, în vîrstă de 56 ani, a venit însotiţă de o formaţie care a acompaniat-o, dar şi de soţul său, care îi este alături la fiecare concert pe care îl susţine. Deşi a cîntat aprox. două ore, fanii nu au lăsat-o să plece prea uşor de pe scenă, Bonnie revenind în aplauzele celor prezenţi şi interpretînd melodia „Holding Out For A Hero”. „A fost minunat, sperăm că vom veni aici din nou! Sînt foarte fericită! Am fost surprinsă că românii au ştiut versurile pieselor mele, au cîntat alături de mine! A fost fantastic!”, a mărturisit Bonnie Tyler la finalul concertului.

Bonnie Tyler este numele de scenă al artistei, cel adevărat fiind Gaynor Hopkins. Artista s-a născut pe data de 8 Iunie 1953, în oraşul Swansea din sudul Ţării Galilor. Cu mult înainte de cunoscutele sale colaborări cu Jim Steinman, producătorul lui „Meat Loaf”, Bonnie Tyler a cîntat în diferite oraşe din Ţara Galilor, ca solistă vocală a grupului de Rhythm & Blues i„The Mumbles”.

În anul 1976, Bonnie Tyler a fost supusă unei operaţii pe corzile vocale, în urma căreia ar fi trebuit să fie înlăturaţi nişte noduli. Reuşita intervenţiei chirurgicale a fost parţială, pentru că, după operaţie, Bonnie a căpătat o răguşeală în voce care avea să îi aducă un succes nesperat. Noul său timbru vocal a fost remarcat de echipa de compozitori şi producători Ronnie Scott şi Steve Wolfe, care au devenit managerii săi. Prima sa piesă devenită hit a apărut în anul 1978 şi s-a intitulat „It\'s a Heartache”. Atunci cînd contractul său cu Scott şi Wolfe a expirat în anul 1983, Bonnie a semnat un contract cu Jim Steinman, la scurt timp apărînd balada rock „Total Eclipse of the Heart”.

Una dintre cele mai recente înregistrări ale artistei a fost albumul „Free Spirit”, apărut în 1996. Bonnie este încă activă pe scena muzicală, susţinînd concerte în întreaga lume şi bucurîndu-se, în continuare, de succes.