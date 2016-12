Weekend incendiar la Constanţa, cu vedete ale muzicii româneşti şi internaţionale

Weekend-ul acesta le-a rezervat constănţenilor show-uri de senzaţie, organizate la malul mării de Primăria Municipiului Constanţa, cu prilejul Zilelor Oraşului. Pe scena special amenajată la Poarta 1 au urcat nume mari ale muzicii româneşti şi internaţionale, Rozalla şi „Fun Factory” susţinînd concerte vineri seară, iar sîmbătă, spectatorii au asistat la recitaluri extraordinare sub semnătura trupelor „White Gipsy”, „Technotronic”, Thea Austin - componenta trupei „Snap” şi „Voltaj”.

Constănţenii au putut urmări, vineri seară, şi un spectacol oferit de Ansamblul Etnic Tătar şi Ansamblul Etnic Elen, alături de Ionuţ Galani. Rozalla, artista originară din Zambia, a încîntat publicul de la malul mării prin concertul antrenant, care a transformat zona de la Poarta I într-un adevărat ring de dans. „Sînt pentru a doua oară în România, prima dată am fost la Bucureşti, iar acum aici, la Constanţa. Nu am reuşit să văd oraşul foarte mult, dar din ce am văzut, este foarte frumos. Publicul de aici este fantastic, îl iubesc şi vreau să îi mulţumesc pentru felul în care m-a primit!! Aş vrea să mai vin aici pentru că sînt oameni minunaţi!”, a declarat Rozalla, imediat după recital.

Seara de vineri a fost încheiată de trupa „Fun Factory”, care a adus în atenţia numeroasei audienţe hiturile anilor ’90. Piesa „I Wanna Be with You”, una dintre cele mai fredonate melodii ale deceniului trecut, a fost primită de publicul constănţean cu ropote de aplauze, refrenul fiind cîntat de o parte şi de alta a scenei. Trupa „Fun Factory” şi-a încheiat recitalul după mai bine de 40 de minute, dar publicul nu a lasat-o să plece aşa de uşor. În aplauzele frenetice ale asistenţei, „Fun Factory” a revenit pe scenă, pentru a mai interpreta cîteva melodii. „Sîntem pentru prima dată în România, dar ne-am dori să revenim dacă vom mai fi invitaţi. A fost o atmosferă extraordinară, publicul de aici este absolut superb!”, au precizat membrii trupei.

Grupul „Fun Factory” a fost fondat în anul 1993, piesele „Celebration” şi „I Wanna Be with You” bucurîndu-se de succes internaţional şi ajungînd pe primele locuri în topuri.

Mii de constănţeni au luat cu asalt Poarta 1, sîmbătă seară

Sîmbătă seara, constănţenii au luat cu asalt zona Poarta 1, pentru a urmări ultimele concerte din cadrul Zilelor Oraşului, susţinute de trupele „White Gipsy”, „Technotronic”, de Thea Austin - componenta trupei „Snap” şi de „Voltaj”. „White Gipsy”, o trupă din Constanţa, a cărei solistă este Mirela Pană, a prezentat un show de excepţie, care s-a bucurat de aprecierea publicului numeros venit să asiste la concertele în aer liber. „De fiecare dată cînd este un spectacol la care oamenii nu plătesc bilet, ci pur şi simplu vin să se bucure de un eveniment, starea noastră, a artiştilor de pe scenă, este cu mult mai specială, pentru că oamenii vin cu o energie foarte bună. Am simţit că sîntem iubiţi şi am fost primiţi cu mare căldură, mai ales că a fost primul concert White Gipsy. Este o formulă nouă, sînt zece intrumentişti, s-a cîntat sută la sută live, am în componenţă şi două actriţe, două colege de-ale mele, Ioana şi Andreea. Este un concept nou şi vrem să aducem stilul balcanic într-o formă un pic mai elevată, care să nu semene neapărat cu Bregovic. Noi aducem cîntecele Mariei Tănase într-o formă alta decît cea cunoscută, nu vrem să copiem pe nimeni, este… Mirela Pană într-o altă variantă şi sînt foarte fericită că acest lucru a avut succes”, a declarat Mirela Pană.

Concertul formaţiei „Technotronic” a inclus hiturile anilor ’90 şi a fost primit cu entuziasm atît de cei mai tineri dintre petrecăreţi, cît mai ales de cei maturi, care şi-au adus aminte cu plăcere de piesele pe care le ascultau în adolescenţă. Grupul „Technotronic” şi-a început recitalul în forţă, hitul „Pump Up The Jam” fiind primit cu entuziasm de spectatori. „Constanta este un oraş foarte frumos, sîntem pentru a doua oară aici şi este superb! Oamenii de aici ştiu să se simtă bine, ştiu să petreacă, ceea ce ne-a plăcut foarte mult! Este o plăcere să fim aici”, au declarat cei doi membri „Technotronic”.

Seria concertelor din ultima seară a Zilelor Constanţei a continuat cu Thea Austin - componenta trupei „Snap”, care a demonstrat că are o voce… divină, interpretînd cîteva refrenuri a capella, spre deliciul publicului. Artista a cîntat piesele care au consacrat formaţia „Snap” şi care au adus nostalgia în sufletele celor trecuţi de 30 de ani. „Sînt pentru a doua oară în România, dar pentru prima dată aici, la Constanţa, care este un oraş extrem de romantic şi de frumos. Îmi place la nebunie publicul de aici, pentru că am observat că iubeşte muzica!”, a precizat Thea Austin.

Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa le-au mai oferit o surpriză celor prezenţi, sîmbătă seara, în zona Poarta 1, un superb foc de artificii luminînd cerul timp de cîteva minute. Recitalul care a încheiat seria evenimentelor prilejuite de Zilele Constanţei a fost susţinut de trupa „Voltaj”, care i-a antrenat la dans pe toţi cei prezenţi în parcarea de la Poarta 1. Apariţia pe scenă a lui Călin Goia a fost primită de spectatori cu aplauze entuziaste. Deşi au trecut cîţiva ani de cînd piese precum „Albinutza”, „De mîine” sau „Iarna” erau pe primele locuri în topuri, publicul a primit cu multă încîntare repertoriul de concert. „Voltaj” rămîne, în continuare, una din trupele care transformă fiecare recital într-un show live de excepţie. „A fost superb, publicul din Constanţa are ceva special şi ne place să venim în extra-sezon, pentru că atunci ştim că sînt constănţenii de faţă, nu oameni din toată ţara. Aici există un public care ştie să se manifeste la concerte, să cînte, să strige, să bată din palme şi îţi transmite o energie aparte”, a declarat Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”.