Weekend „Mamaia” 2010

Prima zi a celei de-a 40-a ediţii a Festivalului Mamaia s-a încheiat, joi, după miezul nopţii, la Teatrul Soveja, în aplauzele sincere ale publicului, care, în contrast cu atitudinea rezervată specifică selectului juriu, a răsplătit cu generozitate prestaţia şi talentul tuturor interpreţilor care au concurat la secţiunile „Interpretare” şi „Creaţie”. Majoritatea opiniilor culese din rândul tuturor participanţilor la eveniment reflectă faptul că efortul organizatorilor a fost răsplătit, iar cel mai important concurs muzical de la malul mării s-a transformat într-un spectacol total în cadrul căruia pronosticurile asupra celui care va pleca cu trofeul din acest an încing imaginaţia românilor care iubesc muzica de calitate.

Publicul. „Un spectacol nesperat de bun în această conjunctură nefavorabilă. Chiar din primele clipe şi de la primele note, imnul Festivalului Mamaia din acest an a ridicat publicul în picioare. Cred că e important că unii dintre tinerii concurenţi să aibă mai multă mobilitate, să ştie să antreneze publicul. Primii interpreţi au reuşit să spargă ‘gheaţa’, mi-a plăcut mai ales Elena Sandu, cea care a interpretat piesa ‘Focul”, din repertoriul regretatei soliste Laura Stoica, s-a mişcat foarte bine. De la secţiunea ‘Creaţie’ mi-a plăcut interpretarea Luciei Carmen Dumitrescu. Au existat şi cântăreţi care au falsat, însă au fost acoperiţi de orchestră, care a fost extraordinară şi a ştiut să-i ‘ridice’ astfel încât să nu se simtă acest lucru”, declară Octavian Păun, unul dintre spectatorii care a asistat cu interes la reprezentaţiile de joi şi care a mărturisit că nu a pierdut niciuna dintre ultimele zece ediţii ale Festivalului „Mamaia”.

Scenă. O altă opinie care tinde să cuprindă esenţa primei seri îi aparţine reputatului compozitor Horia Moculescu, cel care a împărţit aplauzele unei prezentări ireproşabile a festivalului, alături de cântăreţul Aurelian Temişan şi actriţa Alexandra Velniciuc. „Dragostea guvernează la ‘Mamaia’!”, a apreciat acesta pe scenă, punând în contrast faptul că, dincolo de necazurile care îi afectează pe români, aproape toate melodiile interpretate la malul mării în aceste zile se referă la cel mai important şi frumos sentiment, dragostea.

Culise. „Festivalul Mamaia este o emblemă, trebuie făcut în fiecare an. Mai mult, ar trebui să fie nu doar menţinut, trebuie să ţină pasul cu timpul şi să înflorească de la an la an! Nu am avut timp să-l urmăresc decât puţin, la televizor, în această seară, dar am asistat la repetiţii şi sunt câteva voci bune”, a apreciat Toni Şeicărescu, solistul trupei câştigătoare a trofeului din 2004 a Festivalului, Direcţia 5, cea care a încheiat spectacolul serii.

Juriu. „Eu sunt mai riguros. Din punctul meu de vedere - şi aici suntem numai profesionişti - trebuie să spun că diferenţele dintre competitorii primei seri au fost foarte mari: ori au fost peste mediu şi buni, ori au fost slabi. Au fost cel puţin patru interpreţi buni. Şi la Creaţie sunt probleme, doar că acolo există riscul ca un compozitor bun, dacă nu-şi găseşte un interpret pe măsură, să-i fie afectată piesa. S-a convenit, la un moment dat, ca la o piesă bună să propunem un alt solist ca să iasă esenţa piesei în relief”, a declarat preşedintele juriului, muzicianul Mădălin Voicu.

Recitalurile vor continua, sâmbătă, cu câştigătorii de trofee de la „Mamaia” după 1990: Carmen Trandafir, Gabriel Cotabiţă, Adrian Daminescu, Aurelian Temişan, Provincialii, Lucia Dumitrescu, Natalia Barbu, Mihaela Dănăilă şi Irina Pop. Mult-aşteptata Gală a laureaţilor se va desfăşura duminică, iar după decernarea premiilor, ultima seară de festival va continua cu „EuroMamaia”, un spectacol care va include show-uri ale colegilor finalişti ai Paulei Seling şi Ovi de la Eurovision 2010.

Juriul Festivalului „Mamaia” 2010 este format din: Andrei Tudor, Adrian Romcescu, Viorel Gavrilă, Corina Chiriac, Dana Dorian, Petre Năstase, Gabriela Scraba, Titus Andrei, Paula Seling, Florin Ochescu, Gabriel Marica, Cristian Zgabercea şi Mădălin Voicu. Ratingul celor trei televiziuni care au transmis tradiţionalul concurs de la malul mării - Neptun TV, TVRM şi Naţional TV - a cunoscut un ascendent semnificativ, astfel că, în weekend, se anticipează un public numeros în spaţioasa sală a Teatrului Soveja din Constanţa, gazda evenimentului. În plus, cei care nu se vor putea delecta cu spectacolul live, vor putea asculta integral recitalurile pe postul Radio România Actualităţi.

Preţul biletelor este de 40 lei, acestea putând fi achiziţionate zilnic, de la intrarea la spectacole. Festivalul „Mamaia” este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, deţinătorul licenţei, prin Fundaţia „Fantasio”, şi este sprijinit de Societatea Română de Radiodifuziune.