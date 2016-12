Weekend plin cu spectacole de toamnă

Toamna „se dă în spectacol” în acest weekend, la Constanța, unde au loc mai multe evenimente interesante cu super-artiști diverși, atât în seara de sâmbătă, cât și în cea de duminică.

SHOW UMANITAR COMPLEX Spectacolul umanitar „Dăruiește viață”, organizat de Crucea Roșie - Filiala Constanța, are loc sâmbătă, începând cu ora 18.00, pe scena Casei de Cultură. Biletele se găsesc în vânzare la sediul instituției, la prețul de 25 de lei, banii urmând să fie redirecționați către proiectele umanitare pe care Crucea Roșie le derulează pe plan local. Show-ul va fi unul complex și spectaculos, cu recitaluri live, prezentare de modă și coregrafie artistică, semnate de cunoscuți artiști locali și școli sau cluburi de dans de la malul mării. Sunt angrenate în desfășurarea scenică nume precum Chris Oliver, Rodica Rodion, Denisa Ștefania Lucan, Mihaela Avram, Iany Gana și Avila, New Face of Dance, Magic Star, Melinda, ATITUDine, Liliana Cornilă și Valentin Bratu.

DESCHIDERE CU VAMA Formația Vama revine la Constanța cu un concert de zile mari. Recitalul trupei lui Tudor Chirilă are loc sâmbătă, odată cu redeschiderea oficială de toamnă a sediului clubului Doors din oraș. Vama lui Tudor Chirilă va cânta pe scena Doors după ora 22.00, iar biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului din zona Gării, la prețul de 30 de lei.

„EMOȚIE DE TOAMNĂ”, DUMINICĂ Îndrăgitul artist Nicu Alifantis este aşteptat și el, în weekend, la Constanţa, unde va susţine un nou concert. Evenimentul este programat duminică, de la ora 21.00, pe scena clubului Doors, unde artistul a „semnat condica” conștiincios în ultimii ani. Concertul său are un caracter umanitar, astfel că toți constănțenii care doresc să asiste la recitalul maestrului sunt invitați să plătească la intrare taxa de 60 de lei, pentru susținerea unor tineri de excepție. Evenimentul face parte din campania caritabilă „Tineri merituoși descoperă România”, inițiată de Club Rotary Pontus Euxin

„STAND UP GUYS - 10 ANI” Trio-ul comic Teo, Vio și Costel revine duminică în oraș cu un show în clubul Phoenix, programat la ora 21.30. Artiștii care au făcut să „explodeze” fenomenul stand-up comedy în România s-au reunit, astfel, în formula completă de trupă care i-a consacrat și au pornit la drum în „Turneul Național Aniversar - 10 ani de stand-up comedy”. Turneul celor trei comedianți, cuprinde mai multe orașe importante ale țării și a început pe 17 august iar acum a ajuns și la malul mării. Constănțenii care doresc să asiste la acest show spumos de comedie trebuie să scoată din buzunar suma de 35 de lei pentru un bilet.