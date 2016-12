Weekend rock, la Vama Veche

Iubitorii de rock şi indie îşi dau întâlnire, weekend-ul acesta, în Vama Veche. Cele mai apreciate trupe de indie ale momentului, dar şi nume celebre ale rock-ului românesc vor concerta în boema staţiune de la malul mării.

Distracţia va începe vineri seară, în jurul orei 23.00, la „Papa la Şoni”, cu The Moood, una dintre cele mai cunoscute trupe în peisajul indie din România. Formată în aprilie 2006 şi avându-i în componenţă pe Marius Moise (voce), Bogdan Spirea (tobe, backing vocals), Mircea Valah (chitară, backing vocals) şi Virgil Chiţu (bas), The Moood a cunoscut o ascensiune rapidă, la numai doi ani după debut concertând la B`estfest, poate cel mai mare festival internaţional de muzică din România, alături de nume sonore precum: Alanis Morissette, Cypress Hill sau Manu Chao.

Sâmbătă seară, fanii rock-ului îi pot auzi live pe cei de la Cargo, la „Bibi Bistro”, începând cu ora 21.00. Înfiinţată în 1985, cu o istorie tumultuoasă, trupa Cargo este unul din numele legendare ale muzicii autohtone, care a bucurat, de-a lungul anilor, generaţii întregi de iubitori ai genului.

Tot sâmbătă, dar de la ora 23.00, cei de la Kumm vor susţine un recital unplugged la „Papa la Şoni”. Având în spate cinci albume lansate şi şase videoclipuri, Kumm se clasează în topul preferinţelor ascultătorilor de indie rock din România. De asemenea, Cătălin Mocan (voce), Eugen Nuţescu (chitară, voce, muzicuţă), Kovács András (clape) Mihai Iordache (saxofon), Uţu Pascu (bas) şi John Ciurea (tobe) au susţinut numeroase concerte şi în afara graniţelor, în ţări precum Italia, Cehia, Ungaria sau Germania, evenimentul de sâmbătă, din Vama Veche, fiind programat să încheie un turneu început de aceştia pe 30 aprilie, la Budapesta.

Seara de duminică îi va aduce în prim-plan pe cei de la Robin and the Backstabbers. Andrei Robin Proca, Florentin Vasile, Vlad Feneşan şi Vladimir Proca vor concerta la „Papa la Şoni”, începând cu ora 23.00. Robin and the Backstabbers, deşi un nume relativ nou pe scena indie din România, se bucură de o notorietate în continuă creştere, dovadă fiind calendarul lor de evenimente, destul de încărcat. Aceştia sunt aşteptaţi, şi vineri, la cea de-a doua ediţie a „Padina Fest”, care se desfăşoară între 3 şi 7 august, pe Platoul Padina din Munţii Bucegi.

Aceste patru concerte, cărora li se adaugă şi seria de evenimente care vor urma şi, bineînţeles, cele care au avut loc deja, în Vama Veche, de la începutul sezonului estival şi până în prezent, recomandă pitoreasca staţiune de la malul mării ca fiind, în continuare, cartierul general al iubitorilor de muzică rock din România.