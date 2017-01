Weekend-ul distracţiei

Deşi în acest an, de 1 Mai, s-au desfăşurat numeroase party-uri animate de cei mai renumiţi DJ de pe glob, de departe, cea mai explozivă petrecere a avut loc în corturile festivalului The Mission din apropierea plajei Ipanera. Evenimentul a constituit şi un record în România, în materie de distracţie: cei peste 60 de artişti care au mixat, printre care Sven Vath, Steve Lawler, Kerri Chandler, Art Department, Guy Gerber, Onur Ozer, Dyed Soundorom, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, Pagal, Optik sau Tania Vulcano, au depăşit cu mult „efectivele” super-party-urilor care au loc în Ibiza, fapt care ne-a fost confirmat chiar de cei ce s-au aflat la platane şi care au rămas impresionaţi de amploarea acestui festival la Mamaia.

Organizarea fabuloasă a celor de la The Mission s-a bucurat de participarea a peste 5.000 de tineri, atât la petrecerile din timpul zilei, dar mai ales la cele nocturne, care au fost animate până în zori, în ciuda faptului că în clubul Kudos, situat în apropiere, accesul a fost gratuit. Ca de obicei, de la aceste evenimente nu au lipsit unii speculanţi de genul acelora care preferau să... taie frunze la câini în faţa corturilor de la festivalul Sunwaves, unde încercau să vând hot-dogs la preţul de 10 lei. Dacă în Summer Crush, „părintele” budha-bar, Jerry Ropero, a impresionat prin atmosfera extraordinară pe care a reuşit s-o creeze, în La Mania, DJ-ii Luciano, Reboot, Marc Antona, Maayan Nidam şi Cesar Merveille au petrecut o noapte de neuitat alături de clubberii români.

Cei care au preferat o atmosferă selectă au găsit-o: restaurantul Harlequin din Mamaia a găzduit două concerte susţinute, vineri, de celebrii artişti Mircea Baniciu şi Vladi Cnejevici, iar sâmbătă, de „regele naiului”, Gheorghe Zamfir. În acest an, chiar şi rockerii au preferat să ignore tentaţiile Vămii şi au petrecut, în oraş, la clubul B!bl!otek (ex-Vansses), în compania trupelor Luna Amară şi White Walls. „Suntem fericiţi de fiecare dată când suntem invitaţi să cântăm la Constanţa, ne simţim foarte bine aici”, a declarat solistul Mihnea Blidariu, care, cu acest prilej, şi-a lansat şi romanul „Playlist”. Spectatorii au putut cumpăra şi cel mai recent album al trupei, „Don\'t let your dreams fall asleep\".